Обязательная вакцинация: Сейм заседать не спешит, оппозиция и вовсе обещает торпедировать закон

Поддержав поправки к закону, предусматривающие обязательную вакцинацию для работников в отдельных отраслях и дающие право увольнять непривитых до 1 октября сотрудников, правительство призвало Сейм принять изменения в срочном порядке. Главным образом поправки коснутся медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования.

Однако руководство парламента торопиться не планирует. Следующее заседание спикер Сейма Инара Мурниеце собирается созвать только в начале августа. В чем причина колебаний, в бюро политика не комментируют. Партнеры по коалиции пока по этому поводу тревогу не бьют. В то же время партии власти обеспокоены действиями оппозиционных депутатов. Оппозиция обещает заручиться поддержкой не менее 34 депутатов и приостановить провозглашение закона президентом на два месяца.

После приостановления действия закона должен начаться сбор подписей для проведения референдума.

Это произойдет, если хотя бы десятая часть граждан или около 150 000 человек в течение двух месяцев поставят свою подпись.

Партия премьер-министра обещает еще поговорить с оппозицией в надежде предотвратить торпедирование закона.

В партии министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP) тем временем признают, что, возможно, придется найти другие решения, как внедрить новое постановление без промедления.

"Вероятно, необходимо учитывать возможность альтернативных сценариев, потому что, конечно, судя по заявлениям, велика вероятность, что эти 34 подписи за приостановку будут. И это означает, что два месяца фактически ничего в силу не вступит", - пояснил однопартиец Павлютса, депутат Юрис Пуце.