Фото ⟩ В канадской провинции Онтарио пронесся разрушительный торнадо

Несмотря на то, что торнадо нанес достаточно серьезный ущерб южному району города, сообщений о смертях нет, сообщил мэр Барри Джефф Леман.

"Никто не погиб, и я надеюсь, что так и останется после того, как будет завершен повторный поиск и осмотрены пациенты в больнице", - добавил мэр.

По сообщению врачей, в больницу доставлены восемь человек, четверо получили серьезные травмы.

ФОТО: Christopher Katsarov/AP

ФОТО: BRANDON VIEIRA/BRANDON VIEIRA via REUTERS

Еще некоторые получили легкие ранения, им была оказана помощь на месте.

Серьезный ущерб был нанесен 25 зданиям, 20 из которых в настоящее время непригодны для проживания, два или три "разрушены полностью", заявили пожарные.

Торнадо также повредил газопроводы и нарушил электроснабжение, добавил пресс-секретарь полиции Питер Леон.