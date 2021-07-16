Пт, 16.07.2021
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физиотерапевт, изнасиловавший пациентку в беспомощном состоянии

Фото ⟩ В канадской провинции Онтарио пронесся разрушительный торнадо

ФОТО: EDWARD LOVELESS/via REUTERS, BRANDON VIEIRA/BRANDON VIEIRA via REUTERS, Christopher Katsarov/AP

В четверг, 15 июля, на город Барри, что на юге канадской провинции Онтарио, обрушился торнадо, в результате чего несколько человек получили ранения, а многие здания оказались разрушены.

Несмотря на то, что торнадо нанес достаточно серьезный ущерб южному району города, сообщений о смертях нет, сообщил мэр Барри Джефф Леман.

"Никто не погиб, и я надеюсь, что так и останется после того, как будет завершен повторный поиск и осмотрены пациенты в больнице", - добавил мэр.

По сообщению врачей, в больницу доставлены восемь человек, четверо получили серьезные травмы.

ФОТО: Christopher Katsarov/AP
ФОТО: BRANDON VIEIRA/BRANDON VIEIRA via REUTERS

Еще некоторые получили легкие ранения, им была оказана помощь на месте.

Серьезный ущерб был нанесен 25 зданиям, 20 из которых в настоящее время непригодны для проживания, два или три "разрушены полностью", заявили пожарные.

Торнадо также повредил газопроводы и нарушил электроснабжение, добавил пресс-секретарь полиции Питер Леон.

Галерея: Торнадо в канадской провинции Онтарио 


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