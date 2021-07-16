В Европе заболеваемость коронавирусом уже драматически растет. К чему готовиться Латвии?

"То есть, если мы сравним аналогичные условия, в которых люди могли заразиться в прошлом году и в этом году - дома или при общении с друзьями, - то эти же ситуации больше не сопоставимы с эпидемиологической точки зрения, потому что в аналогичных условиях количество инфицированных людей может стать намного выше", - в интервью передаче Rīta panorāma на LTV пояснил директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний.

В Латвии заболеваемость еще снижается, в Европе - уже растет

Перевощиков признал, что в последние недели заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается, однако сейчас темпы снижения стали намного медленнее, чем это было ранее. По оценкам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), показатели заболеваемости будут продолжать снижаться в течение некоторого времени, при этом совокупная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии, вероятно, ниже 20 упадет уже на следующей неделе, а в Европе в целом, по словам эксперта, ситуация начала стремительно ухудшаться, и это произошло на три недели раньше, чем в прошлом году.

"В шести странах ситуация фактически резко ухудшается, особенно в Португалии, Испании, Кипре, Люксембурге, Мальте и Нидерландах, и, по прогнозам ECDC, в ближайшем будущем за ними последует ряд стран", - предупредил Перевощиков.

О возможных ограничениях

Что касается мер по ограничению распространения болезни, которые, возможно, придется ввести, если ситуация снова ухудшится, представитель SPKC подчеркнул, что лица, невакцинированные и непереболевшие Covid-19, будут подвержены более высокому риску, поэтому ограничения для неимунной части населения должны быть усилены.