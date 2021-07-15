Видео ⟩ Мерзликин: "Матис спас меня, мою жену и нерождённого сына. Он умер как герой"

24-летний Матис Кивлениекс трагически погиб 4 июля, когда в него попала неудачно выпущенная пиротехническая ракета.

Трагедия произошла в городе Нови, штат Мичиган, на свадьбе дочери тренера вратарей команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Мэнни Легаси.

Церемония похорон Кивлениекса состоялась в четверг, и её можно было посмотреть в прямом эфире в Сети. Элвис Мерзликин произнёс эмоциональную речь в память о своём друге.

"Там было около 60-80 человек. Он подошёл ко мне, и мы выпили последнее пиво, опустошили последние рюмки, а также выкурили последнюю сигару", - сказал вратарь "Коламбус Блю Джекетс" о прошедшем совместном дне.

"В тот трагический момент я стоял примерно в десяти метрах от Матиса, обнимая свою жену. Он спас жизнь мне, моей жене и моему ещё нерождённому сыну. Если бы эта ракета не попала в него, она бы точно поразила еще 50 человек. Он умер как герой. Второе имя моего сына будет Матис", - сказал Мерзликин со слезами на глазах.

Мерзликин также признался, что за два года знакомства с Кивлениексом он стал для него не просто другом.

"Матис был младшим братом для меня и моей жены. Он жил с нами, и мы часто играли в настольные игры", - сказал Мерзликин в прощальной речи, отметив ум Кивлениекса.

Он также упомянул, что весной, когда Кивлениекс приехал, он больше всего помогал жене Мерзликина, которая была в положении. Спортсмен мыл посуду и убирал комнаты: "Сам я этим не занимаюсь. Он помогал во всём, и я был ему за это очень благодарен".

Тренер клуба "Коламбус Блю Джекетс" Брэд Ларсен напомнил, что на лице Кивлениекса всегда была улыбка. "Звонок 4 июля для меня был очень тяжёлым, и мое сердце почти остановилось", - сказал он, вытирая слезы.

Тренер вратарей команды Мэнни Легаси добавил, что эта церемония может стать для него одной из самых тяжёлых. Именно в его доме случилось это несчастье. Для детей тренера Кивлениекс был как брат. Он напомнил, что Матис стал единственным вратарём в Латвии, который в победном матче над Канадой не пропустил ни одной шайбы. "Я всегда буду любить тебя как сына, и ты был замечательным другом всем, кто здесь собрался, чтобы почтить твою память", - сказал Легаси.

На церемонии также показывали отрывки из дебюта Кивлениекса в лиге и победного матча против "Нью-Йорк Рейнджерс", а также со стартового матча на чемпионате мира в этом году в Риге, где он сохранил свои ворота "сухими" и помог сборной Латвии одержать историческую победу над Канадой (2:0). В том матче Кивлениекс был признан лучшим игроком.

В октябре Кивлениекс договорился о новом двухлетнем контракте с клубом НХЛ "Коламбус Блю Джекетс". Его дебют в НХЛ состоялся 19 января 2020 года. Всего на его счету восемь матчей в НХЛ.