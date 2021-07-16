Пт, 16.07.2021
Успешное избавление от любой зависимости основано на христианской вере. Мы верим, что любой, кто решит изменить свою жизнь, может обрести свободу от зависимости. Процесс обновления займет не менее года из сайта организации Neatkarība Balt., обвиняемой в торговле людьми
из сайта организации Neatkarība Balt., обвиняемой в торговле людьми
3

Платные тесты на Covid-19 сработают лучше, чем лотерея: эксперты о том, как привить население

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Закон психологии - люди чувствительнее воспринимают потерю, чем возможность что-то получить - следовало бы применять и для содействия вакцинации от Covid-19, такое мнение изданию Diena высказали социальный антрополог Клавс Седлениекс и доцент Рижского университета Страдиня Вита Савицка.

Лотерея лишены смысла. Как мотивировать прививаться? 

Больше, чем информационные кампании или лотерея, вакцинироваться людей могут мотивировать заявления о том, чего непривитые будут лишены, или, например, о том, что тесты на Covid-19 в дальнейшем будут только платными.

Вакцинацию может ускорить и обязательная вакцинация представителей ряда профессий. Однако обязательная вакцинация в отдельных сферах не решает проблемы низкого уровня вакцинации среди пожилых людей.

Здесь, по мнению Седлиниекса, самым эффективным методом может стать максимальная доступность вакцинации - визиты на дом, вакцинация в супермаркетах, выездная вакцинация и т. д.

Как отмечает социальный антрополог, иногда роль идеологических установок, почему люди не прививаются, преувеличена - часто люди не делают этого не из-за убеждений, а потому, что это кажется сложным, нужно далеко ехать.

3

Поэтому задача государства - обеспечить, чтобы вакцинация действительно была очень легко доступна, убрать все препятствия для людей. Особенно это касается регионов, потому что в крупных городах достаточно пунктов вакцинации.

В то же время эксперты считают, что лотерея как стимул прививаться является неэффективным инструментом, что подтверждает опыт США. 

Как уже сообщал RUS TVNET, и в Латвии партии правительственной коалиции поддержали идею организации розыгрышей денежных призов для жителей, привитых от Covid-19, с целью мотивировать людей прививаться. Об этом 5 июля заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Министр сообщил, что лотерею планируется проводить с августа и она будет как еженедельной, так и ежемесячной, с перспективой на долгосрочность. У лотереи будет главный денежный приз - потенциально до 100 000 евро.

Не все так просто. Об обязательной вакцинации

Согласно планам правительства, в ряде учреждений осенью смогут работать только те сотрудники, которые вакцинировались от Covid-19. Эта новость взбудоражила и школы, и медицинские учреждения, и пансионаты, так как пока везде до полной вакцинации еще далеко, пишет Lsm.lv.

Руководители пансионатов для пожилых людей и больниц чувствуют себя заложниками, потому что, если исходить из сегодняшних показателей, 1 октября им придется уволить половину работников. В учреждениях проводятся собрания, на которых разъясняются новые требования, также руководители надеются на то, что уже привитые работники смогут убедить коллег-противников вакцинации.

В рижском центре социального ухода "Межциемс" привито более 90% постояльцев, но о сотрудниках этого пока нельзя сказать - прививки сделали около 40% из 154 работников.

И их не в состоянии убедить даже то, что весной одна из работниц умерла из-за Covid-19.

3

Привитые работники считают, что это нужно сделать хотя бы из-за постояльцев центра. "Мы работаем с людьми, ежедневно находимся в прямом контакте. Нельзя ставить под угрозу ни себя, ни других", - говорит работница центра Анита Муцениеце.

В Рижской Восточной больнице, крупнейшем медицинском учреждении Латвии, иммунитет от Covid-19 имеют почти 72% работников - переболели или привились 3358 человек. Меньше всего привито помощников медсестер и санитаров. Например, среди врачей привито 79%, тогда как среди помощников медсестер - 54% и только каждый второй санитар. 

Статус поправок об обязательной вакцинации

Как уже сообщал RUS TVNET, ​Сейм пока не спешит принимать решение об обязательной вакцинации для работающих в отдельных отраслях - следующее заседание парламента запланировано только через три недели, к тому же новое постановление, вероятно, не вступит в силу до осени, поскольку оппозиция полна решимости приостановить провозглашение закона на два месяца.


НАВЕРХ
Back