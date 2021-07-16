Платные тесты на Covid-19 сработают лучше, чем лотерея: эксперты о том, как привить население

Лотерея лишены смысла. Как мотивировать прививаться?

Больше, чем информационные кампании или лотерея, вакцинироваться людей могут мотивировать заявления о том, чего непривитые будут лишены, или, например, о том, что тесты на Covid-19 в дальнейшем будут только платными.

Вакцинацию может ускорить и обязательная вакцинация представителей ряда профессий. Однако обязательная вакцинация в отдельных сферах не решает проблемы низкого уровня вакцинации среди пожилых людей.

Здесь, по мнению Седлиниекса, самым эффективным методом может стать максимальная доступность вакцинации - визиты на дом, вакцинация в супермаркетах, выездная вакцинация и т. д.

Как отмечает социальный антрополог, иногда роль идеологических установок, почему люди не прививаются, преувеличена - часто люди не делают этого не из-за убеждений, а потому, что это кажется сложным, нужно далеко ехать.

Поэтому задача государства - обеспечить, чтобы вакцинация действительно была очень легко доступна, убрать все препятствия для людей. Особенно это касается регионов, потому что в крупных городах достаточно пунктов вакцинации.

В то же время эксперты считают, что лотерея как стимул прививаться является неэффективным инструментом, что подтверждает опыт США.

Как уже сообщал RUS TVNET, и в Латвии партии правительственной коалиции поддержали идею организации розыгрышей денежных призов для жителей, привитых от Covid-19, с целью мотивировать людей прививаться. Об этом 5 июля заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Министр сообщил, что лотерею планируется проводить с августа и она будет как еженедельной, так и ежемесячной, с перспективой на долгосрочность. У лотереи будет главный денежный приз - потенциально до 100 000 евро.

Не все так просто. Об обязательной вакцинации

Согласно планам правительства, в ряде учреждений осенью смогут работать только те сотрудники, которые вакцинировались от Covid-19. Эта новость взбудоражила и школы, и медицинские учреждения, и пансионаты, так как пока везде до полной вакцинации еще далеко, пишет Lsm.lv.

Руководители пансионатов для пожилых людей и больниц чувствуют себя заложниками, потому что, если исходить из сегодняшних показателей, 1 октября им придется уволить половину работников. В учреждениях проводятся собрания, на которых разъясняются новые требования, также руководители надеются на то, что уже привитые работники смогут убедить коллег-противников вакцинации.

В рижском центре социального ухода "Межциемс" привито более 90% постояльцев, но о сотрудниках этого пока нельзя сказать - прививки сделали около 40% из 154 работников.

И их не в состоянии убедить даже то, что весной одна из работниц умерла из-за Covid-19.

Привитые работники считают, что это нужно сделать хотя бы из-за постояльцев центра. "Мы работаем с людьми, ежедневно находимся в прямом контакте. Нельзя ставить под угрозу ни себя, ни других", - говорит работница центра Анита Муцениеце.

В Рижской Восточной больнице, крупнейшем медицинском учреждении Латвии, иммунитет от Covid-19 имеют почти 72% работников - переболели или привились 3358 человек. Меньше всего привито помощников медсестер и санитаров. Например, среди врачей привито 79%, тогда как среди помощников медсестер - 54% и только каждый второй санитар.

Статус поправок об обязательной вакцинации