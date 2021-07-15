Оцените! ⟩ В Таллинне открыли современный круизный терминал и почти километровый променад

Журналистам была предоставлена возможность осмотреть круизный терминал изнутри: после открытия в него смогут попасть только туристы с круизных лайнеров, которые раньше, сойдя с корабля, видели лишь неказистые временные строения.

Круизный терминал внутри. ФОТО: Тайро Луттер

Сейчас за А-терминалом вырос настоящий современный стеклянный дворец с интерьером из дерева и черного бетона. Сочетание теплого коричневого дерева и отполированных бетонных поверхностей скрадывает размеры огромного помещения. Кажется, что, заполнившись разноязыкой толпой туристов, терминал будет выглядеть еще эффектнее. Кстати, вне круизного сезона в нем будут проводить увлекательные мероприятия, которые тоже смогут посещать горожане.

По словам председателя правления Таллиннского порта Валдо Калма, круизный туризм быстро восстанавливается, и Таллиннский порт тщательно подготовился к тому, чтобы посещение круизного порта стало безопасным и комфортным для всех.

"Круизный терминал и променад со множеством зон отдыха еще больше открывают Таллинн к морю, позволяя наслаждаться прекрасными видами нашей столицы, продлить маршрут утренней пробежки или принимать участие в интересных мероприятиях", - сказал Калм.

Круизный терминал. Интерьер. ФОТО: Вера Копти.

Если говорить о технических составляющих, то энергию огромному помещению будут давать солнечные панели, адаптированные для северного климата, а отапливаться терминал будет с помощью использующего энергию моря теплового насоса.

Авторы проекта круизного терминала Старого порта - Salto Arhitektid в сотрудничестве со Studio Tallinn. Инженерные системы были спроектированы Sweco Projekt AS, а электрические установки - Rausi OÜ. Строила объект компания YIT Eesti AS.

Посмотрите интересное видео, как шли строительные работы.

Но это еще не все. Если круизные туристы получили отличное место для регистрации на экскурсии, проверки документов и первого знакомства с нашей страной, то таллиннцам подарено новое место для увлекательных прогулок у моря.

На крыше терминала проложена целая улица длиной почти километр с многочисленными скамейками, смотровыми площадками, детской игровой зоной и рестораном, который называется… Ocean 11. Надо будет не забыть выяснить, не в честь ли популярного фильма "Одиннадцать друзей Оушена" появилось это название.

Ресторан Ocean 11. ФОТО: Вера Копти.

По променаду будет здорово гулять, это стало понятно уже сразу, когда журналисты обновили его за час до официального открытия. Во-первых, морской ветер делает нашу страшную жару весьма приемлемой, во-вторых, с высокого променада – не забудьте, мы на крыше – открываются потрясающие виды на море и город. Все паромы, как на ладони, а смотреть на море можно бесконечно.

ФОТО: Тайро Луттер

Для желающих подняться еще выше устроен высокий амфитеатр с крутыми ступенями, карабкаться на которые немного боязно, да еще страшит надпись, что забираться на крутую лестницу можно, но под личную ответственность. Как бы не было несчастных случаев, ведь молодежь у нас отчаянная.