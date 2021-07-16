Фото ⟩ Исполнитель Артур Скутелис собрал зал в лучших традициях рэп-тусовки

Это был первый крупный сольный концерт артиста в 2021 году, основанный на его ранних работах и новой пластинке "Лавина". Вместе с ним на сцене был Dj Vinvins.

Артур Скутелис один из наиболее известных и своеобразных латвийских хип-хоп исполнителей и авторов текстов. Он основатель студии и творческого объединения PKI, лидер группы Tvērumi. Является номинантом на "Золотой микрофон", Mercury Prize и Austras balva. Неоднократно получал ежегодные награды в латвийской хип-хоп индустрии, приз Зенты Маурини и Вероники Стрелерты и многие другие.

Его музыку можно охарактеризовать как авангардный хип-хоп с элементами музыки других жанров, наполненную остроумными метафорами, игрой слов и экспериментами с текстом.

Посетить концерт могли те, кто вакцинирован от Covid-19 или переболел.