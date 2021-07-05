Видео ⟩ Рейв против "ментовского произвола"

Beats ("Рейв", 2019) - именно так называется новый фильм о нелегальных событиях в сфере электронной музыки в Шотландии в 1990-х годах, который показывают по LMT Смарт-TV.

Сюжет построен вокруг двух подростков - Спанера и Джоно. Джоно - тихий и неуверенный в себе, он растет в довольно бедной семье, его отчим - офицер полиции, и его семья скоро планирует переехать в район получше, а активный Спанер вынужден жить со своим агрессивным старшим братом, вовлеченным в преступную деятельность. Он постоянно страдает от насилия и стресса. Но двое друзей весело проводят время вместе, несмотря на возражения семьи Джоно. Оба мечтают о том дне, когда они смогут побывать на первом рейве.

Beats (Спанер и Джоно) ФОТО: Пресс-фото

Режиссер ленты - шотландец Брайан Уэлш. Сам он родился в Фолкерке и в 15 лет посещал клубы и рейвы, слушал и танцевал под биты пионера электронной музыки JD Twitch. Именно JD Twitch (наст. имя - Кейт МакИвор) отвечает за музыкальное сопровождение в этой ленте. Уэлш давно хотел воплотить в жизнь эту часть своей биографии на основе пьесы Кирана Херли (Kieran Hurley).

Интересно, что исполнительным продюсером фильма стал именитый Стивен Сордберг, который своим именем поддержал молодого шотландского режиссера. Он также подсказывал и давал ценные советы во время монтажа картины.

Брайан Уэлш ФОТО: Пресс-фото

После конфликта со своим братом Спанер крадет у него деньги, зная о последствиях, и оба друга окунаются в анархию, свободу и объятия рейва. Они попадают в место, где действует подпольное рейв-радио и бывает молодежь, которая решает противостоять "ментовскому беспределу". Объявляется место проведения рейва, и молодые люди со всей Шотландии стекаются туда.

Фильм выдержан преимущественно в черно-белой эстетике и в некотором смысле продолжает кинематографическую традицию американских историй взросления, опираясь на такие фильмы, как "Американские граффити" (1973), "Под кайфом и в смятении" (1993) и "SuperПерцы" (2007).

Хотя фильм частично нацелен на рейв, история не о нем, а о росте, дружбе и способности или неспособности интегрироваться в общество.

Международная премьера картины "Рейв" состоялась в 2019 году в Роттердаме на Фестивале международных фильмов.

В главных ролях - Кристиан Ортега (Cristian Ortega) и Лорн Макдональд (Lorn Macdonald).

Видео: Трейлер картины "Рейв"