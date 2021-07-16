Самолет, пропавший с радаров в Томской области, нашли

Позднее стало известно, что установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, откуда поступили сигналы маяка. Вскоре появилась информация об обнаружении самолета и пассажиров рядом с ним. Известно, что Ан-28 совершил экстренную посадку на брюхо, по предварительным данным, из-за отказа двигателя.

Как сообщает Русская служба BBC, Ан-28 - это двухмоторный турбовинтовой самолет, разработанный еще в советское время. Он рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на дальность до 2 тысяч километров. Пропавший самолет Ан-28 - 1989 года выпуска, ранее эксплуатировался авиалиниями Кыргызстана, с 2014 года он используется авиакомпанией "Сибирская легкая авиация".