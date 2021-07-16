Фото, видео ⟩ "Река неслась с ужасной скоростью, снося все на пути": уроженка Латвии о наводнении в Люксембурге

Вассербиллиг расположен на востоке Люксембурга, недалеко от границы с Германией. Из берегов вышла река Сура. Инесе говорит, что обычно река очень спокойная, течет с севера Люксембурга вниз, граничит с Германией, впадает в Мозель.

Видео: Улицы Вассербиллига во время наводнения

Фото и видео были сделаны Инесе в четверг, 15 июля, в 14:00 по люксембургскому времени (около 15:00 по латвийскому времени).

"То, что мы видели вчера, было ужасным зрелищем - река неслась с ненормальной скоростью, снося все, что попадалось на пути, уровень воды поднялся", - рассказывает Инесе.

Видео: Улицы Вассербиллига во время наводнения

Женщина рассказала, что смотря на все это, она думала: "А как люди выбираются из домов? Скорее всего - никак". Инес говорит, что улица, идущая вдоль реки Мозель, также была затоплена вплоть до основания домов.

"На противоположном берегу Мозеля находится немецкая деревня Обербилига. Пожарные построили прочную оборонительную стену, чтобы защитить улицы и дома деревни от затопления", - поделилась Инесе.

Инесе и ее семье повезло, потому что они не пострадали от катастрофического наводнения. "Лично меня наводнение не коснулось, потому что мы живем в 10 км вверх по Мозелю - там таких наводнений не было", - признается женщина.

Видео: Улицы Вассербиллига во время наводнения

Как уже сообщалось, в пятницу, 16 июля, число погибших в Германии и Бельгии превысило 90.

До сих пор ни один гражданин Латвии не обращался в консульскую службу Латвии в Германии.