Беларусь: история недели ⟩ Российские граждане в обмен на братскую дружбу

В эти дни в Гомеле идет процесс над бывшим потенциальным кандидатом в президенты и мужем зарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Сергеем Тихановским. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек, среди которых гражданин России Дмитрий Попов.

Попов был задержан властями Беларуси 4 июня 2020 года и обвинен в организации массовых беспорядков, разжигании розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозах в адрес председателя ЦИК Беларуси, грубом нарушении общественного порядка и насилии в отношении представителей власти. В действительности же Дмитрий Попов был одним был модератором канала "Страна для жизни", который создал Сергей Тихановский.

Российские власти не проявили никакой заинтересованности в судьбе своего гражданина и кроме одного посещения сотрудниками посольства никак ему не помогли. В результате Попов попросил о выходе из российского гражданства.

"Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Владимир Путин. Оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России", - написал Попов из тюрьмы.

Аналогичная история происходит и с другим задержанным россиянином, Егором Дудниковым, который озвучивал оппозиционные видеоролики. 5 мая он был арестован и обвинен в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. На сегодняшний день он сидит в СИЗО КГБ, и недавно он передал на волю сообщение, в котором сравнил с Освенцимом условия, в которых находится.

"В СИЗО безумно жарко. А вентилятора нет. Последний этаж, и от крыши - чисто "Освенцим"! Дышать нечем и с едой беда. Но передачи спасают".

Мать Егора Дудникова сообщила, что обратилась в СК Беларуси и лично к Владимиру Путину с просьбой о переводе молодого человека под домашний арест из-за невыносимых условий содержания, однако в Кремле ей ответили, что вопрос находится не в их компетенции, а пресс-секретарь российского посольства Алексей Москалев заявил, что жалоб от Дудникова не поступало.

В результате единственными, кто бьется за жизнь и свободу Егора Дудникова, оказались его родные и друзья.

"Я не оставлю это в таком состоянии. Я уже пишу письмо в Международный комитет по защите прав человека и в Комитет против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - рассказала мать Егора Дудникова.

Иначе складываются обстоятельства вокруг россиянки Софии Сапеги, которую вместе с Романом Протасевичем захватили после того, как рейс авиакомпании Ryanair был принудительно посажен в Минске 23 мая 2021 года. Имя девушки, которую как и Дудникова обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", стало известно всему миру. Многие страны ввели санкции в отношении Беларуси, а Греция рассматривает вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к инциденту с самолетом Ryanair, поскольку перехваченный борт летел из Афин.

В этой истории российскому руководству не удалось проигнорировать, что его гражданка стала политической заключенной в Беларуси и судьба Сапеги стала предметом переговоров министров иностранных дел России и Беларуси, которые состоялись 18 июня. 25 июня Сапега и Протасевич после заключения сделки со следствием были переведены под домашний арест. А теперь, по словам посла России в Беларуси Евгения Лукьянова обсуждается возможность помилования Сапеги.