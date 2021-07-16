Банк предупреждает о говорящих по-русски телемошенниках и призывает не раскрывать свои частные данные

Банк призывает жителей, особенно русскоговорящих, быть осторожнее и ни в коем случае не раскрывать свои персональные данные, так как банк никогда не будет просить их у своих клиентов, а также никогда не откажет в общении на латышском языке.

За эту неделю в день наблюдалось около 20 случаев мошенничества, что вызвало обеспокоенность клиентов. Их предупреждали о якобы подозрительных сделках на счете и просили немедленно назвать свои персональные данные, чтобы якобы помочь избежать потери денег, а в действительности присваивали их себе.

Кто в группе риска?

Мошенники чаще всего выбирают своими жертвами русскоязычных жителей Латвии, так как не владеют латышским языком. Мошеннические звонки чаще всего можно опознать именно по тому, что звонящий не будет говорить по-латышски, оправдываясь, что еще учит латышский, поэтому будет говорить по-русски, часто с акцентом. При получении соответствующего звонка Luminor призывает немедленно прекратить его и проинформировать свой банк.

Руководитель департамента технологий Luminor Илья Советов также столкнулся со случаем мошенничества, когда ему позвонила женщина с местного номера, представилась сотрудницей департамента банка по предотвращению мошенничества и спросила, не пытался ли он только что перечислить 300 евро.

“Женщина знала мое имя и поинтересовалась, не потерял ли я свою ID-карту или паспорт, кроме того, она спросила, какие методы аутентификации я использую, подключаясь к интернет-банку. Когда же я попросил ее представиться или сказать, какое у меня имя пользователя в банке, она ответила, что является младшим специалистом и доступа к таким данным у нее нет.

Когда же я продолжил задавать мошеннице контрольные вопросы о том, в каком банке она работает и кто ее начальники, она сбросила звонок”, - поделился своим опытом Илья Советов.

Luminor напоминает, что банк никогда не звонит и не отправляет клиентам электронные письма с просьбой раскрыть частные данные клиентов (номер счета, ПИН-коды Smart-ID, данные платежной карты – номер карты и CVC-код, находящийся на задней стороне карты, ПИН-код карты, пароли доступа к интернет-банку и др.), не просит подтвердить платежи.

Какие методы у мошенников?

Сейчас мошенники нередко звонят одному человеку даже несколько раз в день с разных номеров телефона, стараясь постепенно узнать информацию о том, клиентом какого банка он является, чтобы затем использовать эту информацию против него. Также достаточно случаев, когда мошенники уже ранее ознакомились с доступной в интернете информацией о конкретном человеке – принадлежностью к банку, именем, фамилией, номером телефона, электронной почтой, местом работы и т. п. Полученные данные затем используются, чтобы убедить человека в том, что звонящий (мошенник) – из банка.

Банк Luminor призывает клиентов быть осторожными и не раскрывать никому информацию о доступе к интернет-банку или данные платежной карты третьим лицам. Также Luminor призывает жителей позаботиться о своих близких, особенно пожилых людях, предупредив их о том, что не следует отвечать на подобные мошеннические звонки.

Что делать, если случилось мошенничество?

Если все же есть подозрения, что случилось мошенничество, деньги перечислены мошеннику или произошла утечка данных платежной карты или интернет-банка, нужно как можно быстрее сообщить об этом банку и полиции. Если карта потеряна или попала не в те руки, ее нужно немедленно заблокировать в своем интернет-банке или позвонив в банк.