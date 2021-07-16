Возле Сигулды у железной дороги случился сильный пожар; несколько рейсов были отменены

Сегодня днем ​​в VUGD поступило три звонка из Сигулдского края, где в нескольких местах вдоль железной дороги горела сухая трава. Звонки поступили в 15:14, 15:24 и 15:53.

Позже поступил еще один звонок о пожаре в лесу у Лорупе, недалеко от Сигулды.

По словам Витолы, в настоящее время тушением пожаров занимаются сотрудники VUGD, Инчукалнского добровольного пожарного общества и Государственной лесной службы. К месту происшествия также отправили пожарный поезд.

Площадь пожара еще уточняется.

По сообщению VUGD, лес горит также у железнодорожных станций Эгльупе и Силциемс. В настоящее время на месте происшествия в Сигулдском крае работают 17 пожарных VUGD. Привлекаются дополнительные ресурсы. Также используется дрон.

В Сигулде на улице Швейцес пожар удалось ликвидировать, там загорелась сухая трава. Ресурсы перенаправляются в другие места.

Siguldā, Šveices ielā likvidēts ugunsgrēks, kur dega sausā zāle 1 hektāra platībā, informē @ugunsdzeseji. Resursi tiek pārvirzīti uz citām dzēšanas vietām.

Plkst. 16.31 saņemts izsaukums uz Siguldas novada Nurmižiem, kur arī deg sausā zāle pie dzelzceļa. https://t.co/5sjZvb6zrF — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 16, 2021

В 16:31 поступил звонок из Нурмижи в Сигулдском крае, где также горела сухая трава у железной дороги, сообщает VUGD.

Как сообщил агентству LETA заместитель начальника управления лесов и охраны окружающей среды Государственной лесной службы (VMD) Зигмунд Яункикис, в настоящее время пожар распространился на обе стороны, от Эгльупе до Сигулды. Ожидается, что на помощь прилетит вертолет Национальных вооруженных сил (NBS).

Яункикис признался, что площадь горения довольно большая, но точно сказать можно будет только после тушения пожара.

Из-за пожара были отменены несколько железнодорожных рейсов по маршруту Рига - Сигулда

Из-за пожара было отменено и приостановлено несколько рейсов поездов по маршруту Рига - Сигулда, сообщает VAS Latvijas dzelzceļš.