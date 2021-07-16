Пт, 16.07.2021
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ответ немецких властей на просьбу жителей российской деревни отремонтировать дорогу

Подписан договор о строительстве объездной дороги в Кекаве; работу планируют начать уже в этом году

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

В пятницу, 16 июля, было подписано соглашение о строительстве объездной дороги Кекава, которая является первым крупномасштабным проектом государственно-частного партнерства (PPP) в дорожном строительстве в странах Балтии. Он будет реализован по схеме "проектировать-строить- финансировать-поддерживать ", сообщили в AS Latvijas Valsts ceļi.

Это также первый проект в странах Балтии, в отношении которого Европейское статистическое управление (Eurostat) дало заключение, что активы проекта отражаются в балансе частного партнера, не оказывая отрицательного воздействия на баланс и долг расширенного государственного бюджета.

По результатам закупок объездной дороги Кекава максимальная стоимость проекта была оценена в 265 729 046 евро, но при перерасчете в соответствии с межбанковской ставкой заимствования и ставкой процентного свопа, действующей на момент заключения соглашения о PPP, максимальная стоимость проекта снизилась на 15 млн евро и составит 250 132 500 евро.

Эта сумма будет разделена на квартальные платежи и выплачена частному партнеру в течение 20 лет после того, как объездная дорога Кекава станет доступной для движения, а годовая сумма платежа составит 12 528 513 евро.

"Строительство объездной дороги Кекавы будет первым значительным проектом государственно-частного партнерства в Латвии, но, конечно, не последним. Этот проект особенно важен с учетом необходимости развития современной сети высокоскоростных государственных дорог в Латвии. Это также предусмотрено в нашей долгосрочной стратегии развития национальных дорог до 2040 года. Новая объездная дорога не только улучшит сообщение между столицами стран Балтии и сократит время в пути между близлежащими муниципалитетами, а также направит движение транспорта в густонаселенные районы и повысит безопасность дорожного движения", - подчеркивает министр сообщения Талис Линкайтс (JKP).

Договор подписали исполняющая обязанности госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпа, председатель правления Latvijas Valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис и член правления AS Kekava ABT Гундар Каинс, а также Арманд Свикис и Юрис Фридманис.

"Подписанное сегодня соглашение о PPP - результат пяти лет интенсивной работы команды LVC", - говорит Лаздовскис.

Он подчеркнул, что сегодня начинается новый этап проекта - проектирование и строительство объездной дороги Кекавы. Проектирование уже ведется, а начало строительства запланировано на конец этого года.

"Это хорошая новость для почти 30 000 водителей, которые ежедневно пересекают этот участок дороги. Объездная дорога также улучшит транспортную доступность в направлении Бауски, освобождая Кекаву от транзитного движения", - сказал Лаздовскис.

​Из двух претендентов, которые представили свои лучшие и окончательные предложения, Kekava ABT было выбрано как наиболее экономически выгодное предложение с самой низкой ценой.


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