NMPD просит не верить ложным новостям о госпитализации подростка после вакцинации

"В социальных сетях распространяется ложная информация, которая нелестно отзывается о работе наших служб. С целью запугать общественность и помешать всем нам победить вирус Covid-19. А также с целью помешать нам быстрее вернуться к нормальной жизни - без масок и ограничений", - написано на веб-сайте NMPD.

ФОТО: NMPD

Истинные намерения и цели этих людей не ясны.

"Мы просто видим, что такие истории намеренно создаются и распространяются, чтобы манипулировать частью общества", - сказали в NMPD.

"На скриншоте, который распространяли в социальных сетях каждая фраза - ложь. На этой неделе бригады NMPD из Руйены не доставляли 15-летнего подростка в Видземскую больницу. Также медицинские работники не доставляли в больницу подростка уже другого возраста, у которого была реакция после вакцинации. Абсурд - это заявления о наших действиях, потому что каждый руководитель медицинской бригады, учитывая полученное образование, которое также определяет ответственность за свои решения, берет на себя индивидуальную ответственность за оценку состояния пациента, определения диагноза, а также необходимость в оказании помощи", - говорится в заявлении NMPD.

"Каждый день врачам приходится видеть смерть своими глазами, а также новую жизнь, видеть людей, пораженных тяжелыми болезнями и страданиями, или сильно изуродованные тела в авариях.

❌ ‘Neuzķeries’ uz viltus ziņām! Sociālajos tīklos izplatīta viltus ziņa par kāda pusaudža nogādāšanu slimnīcā pēc vakcinācijas. @NMPdienests vērsīsies @Valsts_policija https://t.co/0I6AAnJ26D

— Veselības ministrija (@veselibasmin) July 16, 2021

"Не попадайтесь на лживые новости! В социальных сетях распространяется информация о подростке, которого доставили в больницу после вакцинации. NMPD обратиться в Госполицию", - написали в микроблог Twitter Министерство здравоохранения.

Наша главная и единственная задача - быть готовыми и спасать жизни. В этом мире нет места и времени для лжи и манипуляций. Мы очень разочарованы в тех людях, которые из-за своей неуверенности, беспокойства или, возможно, недостатка информации так низко и открыто манипулируют", - пишет NMPD.

"Поскольку скриншот, распространенный в социальных сетях, явно указывает на недостоверность в повседневной работе нашей службы, мы сообщим об этом ложном сообщении в Государственную полицию", - говорится в заявлении NMPD.