В Афганистане погиб военный журналист Даниш Сиддики

По словам афганского командира, его убили в перекрестном огне с "Талибаном" во время боев за рынок Спин-Болдак.

Сиддики работал в провинции Кандагар на юге Афганистана, освещал работу афганских военных.

"Мы срочно запрашиваем дополнительную информацию, работая с властями в регионе", - говорится в заявлении президента Reuters Майкла Фриденберга и главного редактора Алессандры Галлони.

"Даниш был выдающимся журналистом, преданным мужем и отцом, любимым коллегой. В это ужасное время мы сопереживаем его семье", - сказали в руководстве Reuters.

Сиддики - журналист с мировым именем. Он несколько раз был номинирован на Пулитцеровскую премию, а в 2018 году получил ее за фоторепортаж из лагерей рохинджа в Мьянме. Reuters поделился некоторыми из лучших фотографий Сиддики в ее аккаунте в Twitter.

Danish Siddiqui covered war zones and crises from Iraq to Hong Kong to Nepal. He was killed on Friday covering Afghan-Taliban clashes near the Pakistan border. Here is some of the Pulitzer Prize-winning photographer's best work from the past decade: https://t.co/HnoHFKTyFS pic.twitter.com/Asz4vVFMnh — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 16, 2021

Президент Афганистана Ашраф Гани также выразил соболезнования семье и друзьям убитого журналиста в своем микроблоге Twitter, сказав, что он "очень расстроен шокирующей новостью".