В Афганистане погиб военный журналист Даниш Сиддики

По словам афганского командира, его убили в перекрестном огне с "Талибаном" во время боев за рынок Спин-Болдак.
Сиддики работал в провинции Кандагар на юге Афганистана, освещал работу афганских военных.
"Мы срочно запрашиваем дополнительную информацию, работая с властями в регионе", - говорится в заявлении президента Reuters Майкла Фриденберга и главного редактора Алессандры Галлони.
"Даниш был выдающимся журналистом, преданным мужем и отцом, любимым коллегой. В это ужасное время мы сопереживаем его семье", - сказали в руководстве Reuters.
Сиддики - журналист с мировым именем. Он несколько раз был номинирован на Пулитцеровскую премию, а в 2018 году получил ее за фоторепортаж из лагерей рохинджа в Мьянме. Reuters поделился некоторыми из лучших фотографий Сиддики в ее аккаунте в Twitter.
Президент Афганистана Ашраф Гани также выразил соболезнования семье и друзьям убитого журналиста в своем микроблоге Twitter, сказав, что он "очень расстроен шокирующей новостью".
По сообщениям, Сиддики был ранен в руку в пятницу утром, однако рану удалось обработать. Он лечился и шел на поправку. Во время очередной атаки талибов Сиддики разговаривал с владельцами торговых точек. Агентство отмечает, что проверить детали инцидента невозможно.