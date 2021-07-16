Сб, 17.07.2021
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Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге

В Афганистане погиб военный журналист Даниш Сиддики

ФОТО: Reuters

В пятницу, 16 июля, недалеко от границы с Пакистаном был убит военный репортер и фотожурналист информационного агентства Reuters Даниш Сиддики. Он там находился, чтобы сообщать о боевых действиях между афганскими солдатами и талибами.

По словам афганского командира, его убили в перекрестном огне с "Талибаном" во время боев за рынок Спин-Болдак.

Сиддики работал в провинции Кандагар на юге Афганистана, освещал работу афганских военных.

"Мы срочно запрашиваем дополнительную информацию, работая с властями в регионе", - говорится в заявлении президента Reuters Майкла Фриденберга и главного редактора Алессандры Галлони.

"Даниш был выдающимся журналистом, преданным мужем и отцом, любимым коллегой. В это ужасное время мы сопереживаем его семье", - сказали в руководстве Reuters.

Сиддики - журналист с мировым именем. Он несколько раз был номинирован на Пулитцеровскую премию, а в 2018 году получил ее за фоторепортаж из лагерей рохинджа в Мьянме. Reuters поделился некоторыми из лучших фотографий Сиддики в ее аккаунте в Twitter.

Президент Афганистана Ашраф Гани также выразил соболезнования семье и друзьям убитого журналиста в своем микроблоге Twitter, сказав, что он "очень расстроен шокирующей новостью".

По сообщениям, Сиддики был ранен в руку в пятницу утром, однако рану удалось обработать. Он лечился и шел на поправку. Во время очередной атаки талибов Сиддики разговаривал с владельцами торговых точек. Агентство отмечает, что проверить детали инцидента невозможно.


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