Сб, 17.07.2021
То, что мы видели вчера, было ужасным зрелищем - река неслась с ненормальной скоростью, снося все, что попадалось на пути, уровень воды поднялся. Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге
Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге

Видео ⟩ На шоссе Салдус - Кулдига произошла серьезная авария с несколькими автомобилями. Есть пострадавшие
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ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В пятницу, 16 июля, около 16:25 на дороге Салдус - Кулдига произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей, сообщают очевидцы.

На месте работали несколько медицинских и пожарных бригад - это видно на видеозаписи, снятой очевидцем.

Видео: Место происшествия

Лина Кальке, старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции, сообщила порталу Apollo.lv: "Вчера, 16 июля, около 16:25 в Яунлутриньской волости Салдусского района, на трассе Вентспилс - Кулдига - Салдус (P108, 88-й км), грузовик MAN, возможно, после разрыва автомобильной шины, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi. В ДТП пострадали шесть человек, которые с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства происшедшего".


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