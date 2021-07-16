Видео ⟩ На шоссе Салдус - Кулдига произошла серьезная авария с несколькими автомобилями. Есть пострадавшие

На месте работали несколько медицинских и пожарных бригад - это видно на видеозаписи, снятой очевидцем.

Лина Кальке, старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции, сообщила порталу Apollo.lv: "Вчера, 16 июля, около 16:25 в Яунлутриньской волости Салдусского района, на трассе Вентспилс - Кулдига - Салдус (P108, 88-й км), грузовик MAN, возможно, после разрыва автомобильной шины, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi. В ДТП пострадали шесть человек, которые с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства происшедшего".