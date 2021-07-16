Видео ⟩ На Югле в популярном месте для купания обнаружено тело женщины

Отдыхающие, заметившие тело в водоеме, сразу же вызвали спасательную службу, которая вытащила его на берег.

Полицейские Рижской муниципальной полиции разграничили купальную зону, прибыли сотрудники Госполиции, а позже на место происшествия прибыл и мужчина, который приходился близким женщине.

Причина смерти женщины будет установлена ​​в рамках уголовного производства, поскольку очевидцы утверждают, что на теле были видны следы насилия, передает Degpunktā.

"Для выяснения обстоятельств происшествия Государственная полиция возбудила уголовное дело по главе 13 о преступлении против здоровья человека. Информация, имеющаяся в настоящее время у полиции, не указывает на преступление. Назначены экспертизы для выяснения обстоятельств смерти женщины", - сообщает Госполиция.

Тем временем в соцсетях пишут, что Чертово озеро - водоем, в котором часто обнаруживают утонувших.

Местные жители рассказали передаче, что озеро своими размерами бывает обманчиво, поэтому купаться здесь рискованно.

Всего за прошедшие сутки сотрудникам VUGD поступило 99 вызовов, из которых 51 был связан со спасательными работами, а 16 вызовов оказались ложными? пишет LETA.