Видео ⟩ В Югле, в популярном месте для купания найдено тело женщины

Отдыхающие, заметившие тело в водоеме, сразу же вызвали спасательную службу, которая вытащила его на берег.

Полицейские Рижской муниципальной полиции разграничили купальную зону, прибыли сотрудники Госполиции, а позже на место происшествия прибыл и мужчина, который приходился близким женщине.

Причина смерти женщины будет установлена ​​в рамках уголовного производства, поскольку очевидцы утверждают, что на теле были видны следы насилия, передает Degpunktā.

"Для выяснения обстоятельств происшествия Государственная полиция возбудила уголовное дело по главе 13 о преступлении против здоровья человека. Информация, имеющаяся в настоящее время у полиции, не указывает на преступление. Назначены экспертизы для выяснения обстоятельств смерти женщины", - сообщает Госполиция.

Тем временем в соцсетях пишут, что Велнезерс - водоем, в котором часто обнаруживаются утонувшие.

Местные жители рассказали передаче, что озеро своими размерами бывает обманчиво, поэтому купаться здесь рискованно.