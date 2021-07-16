Видео ⟩ В Югле, в популярном месте для купания, обнаружено тело женщины
В пятницу, 17 июля, в популярном месте купания рижского микрорайона Югла - Велнезерсе - было найдено тело женщины, сообщает передача Degpunktā.
В пятницу, 17 июля, в популярном месте купания рижского микрорайона Югла - Велнезерсе - было найдено тело женщины, сообщает передача Degpunktā.
Отдыхающие, заметившие тело в водоеме, сразу же вызвали спасательную службу, которая вытащила его на берег.
Полицейские Рижской муниципальной полиции разграничили купальную зону, прибыли сотрудники Госполиции, а позже на место происшествия прибыл и мужчина, который приходился близким женщине.
Причина смерти женщины будет установлена в рамках уголовного производства, поскольку очевидцы утверждают, что на теле были видны следы насилия, передает Degpunktā.
"Для выяснения обстоятельств происшествия Государственная полиция возбудила уголовное дело по главе 13 о преступлении против здоровья человека. Информация, имеющаяся в настоящее время у полиции, не указывает на преступление. Назначены экспертизы для выяснения обстоятельств смерти женщины", - сообщает Госполиция.
Тем временем в соцсетях пишут, что Велнезерс - водоем, в котором часто обнаруживаются утонувшие.
🇱🇻 Peldoties ūdenstilpnēs esiet piesardzīgi. pic.twitter.com/atzr8pCwRK— BreakingLV (@breakinglv) July 16, 2021
Местные жители рассказали передаче, что озеро своими размерами бывает обманчиво, поэтому купаться здесь рискованно.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)