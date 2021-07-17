Видео ⟩ Спустя 6 лет Iron Maiden выпустили новый сингл и клип

Iron Maiden представили трек The Writing On The Wall в пятницу, 16 июля. Они также сделали премьеру видеоклипа на YouTube. Песню написал гитарист коллектива Адриан Смит и солист Брюс Дикинсон. Продюсерами композиции выступили Кевин Ширли и басист группы Стив Харрис.

Дикинсон придумал концепт для клипа и пришел с ним к бывшим режиссерам Pixar, Марку Эндрюсу и Эндрю Гордону. В качестве партнера пригласили анимационную студию из Лондона BlinkInk, которая занимается рекламными проектами с крупным брендами.

В итоге в финальной версии видео впервые появляется Эдди, маскот Iron Maiden, в 3D.

"Я горжусь финальным продуктом, видео даже получилось похоже на короткометражку... Я думаю, у нас это получилось, и надеюсь, что наши фанаты с нами согласятся. Ведь можно сказать, что видео было создано самими фанатами Iron Maiden!" - отметил Брюс Дикинсон.

Над клипом работало более 60 человек из 13 стран, от Бразилии и Румынии, заканчивая Францией и США.