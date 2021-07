Видео ⟩ Спустя 6 лет Iron Maiden выпустили новый сингл и клип

Iron Maiden представили трек The Writing On The Wall в пятницу, 16 июля. Они также сделали премьеру видеоклипа на YouTube. Песню написал гитарист коллектива Адриан Смит и солист Брюс Дикинсон. Продюсерами композиции выступили Кевин Ширли и басист группы Стив Харрис.