Сб, 17.07.2021
Матис спас жизнь мне, моей жене и моему ещё нерождённому сыну. Если бы эта ракета не попала в него, она бы точно поразила еще 50 человек. Он умер как герой. Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист
Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

Видео ⟩ Спустя 6 лет Iron Maiden выпустили новый сингл и клип

Британская хэви-метал группа Iron Maiden вернулась спустя шесть лет с новым синглом. Музыканты также представили анимационный клип от команды студии Pixar Alumni & Blinkink. Об это сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз.

Iron Maiden представили трек The Writing On The Wall в пятницу, 16 июля. Они также сделали премьеру видеоклипа на YouTube. Песню написал гитарист коллектива Адриан Смит и солист Брюс Дикинсон. Продюсерами композиции выступили Кевин Ширли и басист группы Стив Харрис.

Дикинсон придумал концепт для клипа и пришел с ним к бывшим режиссерам Pixar, Марку Эндрюсу и Эндрю Гордону. В качестве партнера пригласили анимационную студию из Лондона BlinkInk, которая занимается рекламными проектами с крупным брендами.

В итоге в финальной версии видео впервые появляется Эдди, маскот Iron Maiden, в 3D.

"Я горжусь финальным продуктом, видео даже получилось похоже на короткометражку... Я думаю, у нас это получилось, и надеюсь, что наши фанаты с нами согласятся. Ведь можно сказать, что видео было создано самими фанатами Iron Maiden!" - отметил Брюс Дикинсон.

Над клипом работало более 60 человек из 13 стран, от Бразилии и Румынии, заканчивая Францией и США.

Видео: Iron Maiden - The Writing On The Wall


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