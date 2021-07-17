Видео ⟩ Пользовательница соцсетей остроумным видео показала, что думает о расходах на столбики

Пользовательница Инга Якобсоне разместила видео, подписанное словами: "Ищу работу по вечерам пятницы. Очень ответственная, трудолюбивая, без вредных привычек".

На видео женщина чистит столбики, установленные на улицах Риги.

Meklēju darbu 5dienas vakariem!!!

Esmu ļjoti atbildīga, strādīga, bez kaitīgiem ieradumiem… pic.twitter.com/FhYJViX1Ni — Inga Jākobsone (@donis777) July 16, 2021

Реагируя на остроумное видео, другие пользователи соцсети также прокомментировали затраты на обслуживание. Один из них написал: "Поздравляю! За минуту работы заработали 84 евро. Боюсь даже подсчитать, какая у вас месячная зарплата".

Другой пользователь спросил Рижскую думу: "Неплохо оплачиваемый работник - если чистить по 10 столбиков в день, то можно заработать 10 столбиков x 13 евро за столбик = 130 евро за один рабочий день. В месяце примерно 21 рабочий день, получается, месячная зарплата составит 2730 евро до уплаты налогов. Неплохо! Когда откроете вакансии?".

Галерея: Столбики на улицах столицы

Как сообщалось ранее, на ближайший год на содержание столбиков для замедления дорожного движения в Риге, запланировано выделить 39 000 евро, сообщает Управление связи Рижской думы.

Как пояснили в Департаменте дорожного движения Рижской думы, договор об обслуживании в июне этого года был заключен с SIA AVS Latvija сроком на один год. Компания также занималась установкой столбиков.

Обслуживание выполняется в соответствии с реальной ситуацией, в основном происходит только мытье столбиков, которые необходимо очистить для обеспечения безопасности движения.

Техническое обслуживание включает в себя не только мытье шестов, но также осмотры, расходы на материалы, рабочую силу и др.