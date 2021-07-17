Видео ⟩ 100-летний фанат футбола фиксировал все голы Месси - Лео узнал и записал для него обращение

Особенным счастливчиком стал Эрнан Мастранджело - после финала Кубка Америки Лео снял для него видеообращение, в котором поблагодарил за поддержку. Эрнану уже 100 лет, и он - верный фанат "Барселоны" и конкретно Месси.

Don Hernán, de 100 años, tiene anotados todos los goles de Messi en un cuaderno. ✍️



La historia llegó a Messi y decidió mandarle un saludo con su nieto Julián. 🥺 ❤️



(vía Instagram/julian.mc98- Twitch/Jmastrangelo98) pic.twitter.com/0QkEHoEFPZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 15, 2021

Дедушка стал знаменит тем, что записывает в специальный блокнот ВСЕ голы любимого аргентинца с 2004 года и более чем внимательно следит за его карьерой. Если Эрнан по какой-либо причине пропускает очередной матч, он просит внука сообщить, не отличился ли его кумир новым голом.

Кстати, именно внук сделал Эрнана популярным. В своем TikTok он опубликовал ролик, в котором показал миру несколько рукописных листов, исписанных пометками о забитых аргентинцем мячах. Всего в заветном блокноте зафиксировано более 730 голов.

Ролик в итоге добрался до самого Месси, и он в ответ сделал, пожалуй, лучший подарок к юбилею Эрнана (11 июля тот как раз отпраздновал столетие) - записал видео, в котором поблагодарил своего пожилого поклонника и сказал, что хочет обнять его.

"Здравствуйте, Эрнан. Ваша история дошла до меня. Это кажется безумием, что вы так записывали мои голы, но именно поэтому я хочу вас обнять и поблагодарить за то, что вы делаете, за вашу работу", - сообщил Месси в видеообращении.

🇦🇷 Este es el video que me llegó hoy, nada más que decir que gracias Lio, te amo ❤️#MessiCampeon #argentina #messi pic.twitter.com/gI56Oe4DSr — JulianMC98 (@JulianMc98) July 14, 2021