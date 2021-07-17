Берлинский университет прогнозирует четвертую волну заболеваемости уже в октябре

Команда ученых из Технического университета Берлина прогнозирует четвертую волну коронавируса, которая, к сожалению, коснется и больниц. "Согласно нашим расчетам, в октябре начнется экспоненциальный рост числа пациентов в больницах. Если текущая ситуация продолжится, это начнется еще раньше, а затем, в октябре, усилится", - говорится в недавнем отчете группы, возглавляемой исследователем мобильности Нагелем Каем из Министерства образования и науки.

Его команда считает, что недавнее увеличение семидневной кумулятивной заболеваемости "вызывает тревогу" из-за значительного относительного увеличения.

Четвертой волны заболеваемости коронавирусом можно избежать только в том случае, если бы вакцины значительно лучше работали против дельта-штамма вируса или если количество вакцинированных людей составляло бы 95% населения.

Результаты модели показывают, что "при любых обстоятельствах среди взрослых сформируется четвертая волна, которая усилится, когда осенью активности общества переместятся с улицы в помещения".

Очное образование

Симуляция деятельности школ предполагает, что широкое использование систем вентиляции, а также экспресс-тестов или ПЦР-тестов может снизить динамику инфицирования. Если бы такие меры применялись последовательно, закрывать школы или менять уроки не было бы необходимости, сказано в отчете Берлинского технического университета.

Однако для очного обучения, безусловно, потребуются дополнительные меры в дополнение к нынешней практике регулярного проветривания и тестирования всех учащихся два раза в неделю. Согласно модели, если школы открываются после летних каникул без новых защитных мер, среди учащихся разовьется новая волна инфекций, которая в дальнейшем распространится на взрослых.

Вакцинация детей и подростков поможет?

Авторы исследования также отмечают, что в настоящее время в Германии нет единых рекомендаций по вакцинации детей и подростков. Вакцина одобрена для детей в возрасте 12-16 лет, но не рекомендована Постоянной комиссией по вакцинации (STIKO). (Исключение составляют дети с диабетом, избыточным весом и хроническими заболеваниями легких, а в редких случаях - с сильно сниженным иммунитетом.) Поэтому ученые призывают эффективно контролировать инфекцию в детских садах и школа, пока все дети не смогут свободно привиться.