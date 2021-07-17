Сб, 17.07.2021
В шести странах ситуация фактически резко ухудшается, особенно в Португалии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах, и, по прогнозам ECDC, в ближайшем будущем за ними последует еще ряд стран. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог

В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

Организаторы Олимпийских игр в Токио выявили первый случай заражения Covid-19 в Олимпийской деревне, куда недавно стали приезжать спортсмены и их сопровождающие, пишет "Медуза" со ссылкой на The Japan Times.

Имя и национальность заболевшего Covid-19 не раскрываются. Известно, что это не спортсмен. Он сдал положительный тест на коронавирус 16 июля. После этого он покинул Олимпийскую деревню и изолировался в отеле.

Также 17 июля 15 новых случаев Сovid-19 были выявлены среди персонала по организации Олимпиады. Это максимальный суточный прирост с 1 июля, отмечает The Japan Times.

Олимпиада в Токио откроется 23 июля. Как известно, в связи с этим в страну прилетят около 90 тысяч человек.

По данным опроса, проведённого японской газетой Asahi Shimbun, 80% жителей страны выступают против проведения Олимпиады в Токио в этом году из-за опасности распространения Covid-19.

Организаторы Олимпиады отметили, что жёсткие меры по ограничению вируса, в том числе регулярное тестирование спортсменов и отказ от допуска зрителей, обеспечат безопасность проведения Олимпийских игр.


НАВЕРХ
Back