В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай Covid-19

Имя и национальность заболевшего Covid-19 не раскрываются. Известно, что это не спортсмен. Он сдал положительный тест на коронавирус 16 июля. После этого он покинул Олимпийскую деревню и изолировался в отеле.

Также 17 июля 15 новых случаев Сovid-19 были выявлены среди персонала по организации Олимпиады. Это максимальный суточный прирост с 1 июля, отмечает The Japan Times.

Олимпиада в Токио откроется 23 июля. Как известно, в связи с этим в страну прилетят около 90 тысяч человек.

По данным опроса, проведённого японской газетой Asahi Shimbun, 80% жителей страны выступают против проведения Олимпиады в Токио в этом году из-за опасности распространения Covid-19.