"Они убивают людей": Байден раскритиковал Facebook за дезинформацию о вакцинах от Covid-19

"Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди непривитых", - сказал Байден о Facebook и других соцсетях, где появляется дезинформация о вакцинах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению администрации президента США,

Facebook может сделать больше для борьбы с дезинформацией о вакцинах.

Представитель Facebook Дэни Левер в ответ на слова Байдена заявил: "Мы не будем отвлекаться на обвинения, которые не подтверждаются фактами. Более двух миллиардов человек просмотрели надежную информацию о Covid-19 и вакцинах на Facebook - это больше, чем в любом другом месте в интернете (...)

Факты показывают, что Facebook помогает спасать жизни".