Сб, 17.07.2021
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"Они убивают людей": Байден раскритиковал Facebook за дезинформацию о вакцинах от Covid-19

Джо Байден ФОТО: EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL

Социальные сети, на платформах которых появляется дезинформация о вакцинах против Covid-19, "убивают людей", заявил президент США Джо Байден, пишет "Медуза" со ссылкой на Associated Press.

"Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди непривитых", - сказал Байден о Facebook и других соцсетях, где появляется дезинформация о вакцинах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению администрации президента США,

Facebook может сделать больше для борьбы с дезинформацией о вакцинах.

Представитель Facebook Дэни Левер в ответ на слова Байдена заявил: "Мы не будем отвлекаться на обвинения, которые не подтверждаются фактами. Более двух миллиардов человек просмотрели надежную информацию о Covid-19 и вакцинах на Facebook - это больше, чем в любом другом месте в интернете (...)

Факты показывают, что Facebook помогает спасать жизни".

16 июля глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что страна переживает "пандемию непривитых". По ее словам, вспышки заболевания сейчас наблюдаются в тех частях страны, где наблюдается наиболее низкий уровень вакцинации.


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