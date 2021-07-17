Главное за 17 июля ⟩ Тело женщины в Чертовом озере, наводнения в Европе и новые открытия о пароме "Эстония"

В Германии за участие в убийстве примерно 11 378 человек перед судом предстала 96-летняя женщина, которая во время Второй мировой войны была секретарем концентрационного лагеря Штуттгоф. В концентрационном лагере Штуттгоф, созданном нацистами в 1939 году недалеко от того места, где тогда был Данциг (ныне Гданьск, Польша), убили около 65 000 заключенных. Заключенными в концлагере Штуттгоф в свое время были и члены Латвийского движения национального сопротивления, в том числе председатель Центрального совета Латвии Константин Чаксте, погибший в феврале 1945 года во время так называемого "марша смерти", когда нацисты перевели заключенных в концлагерь Лауенбург.

К лету этого года сеть фитнес-клубов People Fitness навсегда закрыла спортзалы во всех странах Балтии. Эстонские клиенты жалуются, что уже два месяца ждут возврата уплаченных за абонементы денег

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 39 новых случаев Covid-19. Скончался один человек с коронавирусом. Умерший входил во возрастную группу от 80 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии упал с 28,9 до 27,8 случая. Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 9832 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%. В больницах в настоящее время находятся 63 пациента с коронавирусом.

"Мои вакцины никому не нужны!". Живущая за рубежом латвийка о трудностях получения сертификата в Латвии. Зане, проживающая в Мексике латвийка, во время пандемии поехала в США сделать прививку от Covid-19. После вакцинации Moderna женщина была рада, что теперь сможет улететь в отпуск в родную Латвию и пользоваться преимуществами вакцинированных, но столкнулась с латвийским законодательством, сообщает передача Bez Tabu.

Большое исследование показало, что коронавирус очень часто приводит к осложнениям на почки, легкие и сердце даже у молодежи; британцы массово сносят антиковидное приложение несмотря на рекордную заражаемость; Россия и Литва оказались в мировых лидерах по избыточной смертности в первый год пандемии. Главное о коронавирусе на сегодня.

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