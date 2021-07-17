Главное за 17 июля ⟩ Тело женщины в Чертовом озере, наводнения в Европе и новые открытия о пароме "Эстония"
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В пятницу, 16 июля, в популярном месте купания рижского микрорайона Югла - в Чертовом озере - было найдено тело женщины. Причина смерти женщины будет установлена в рамках уголовного производства, поскольку очевидцы утверждают, что на теле были видны следы насилия. Тем временем в соцсетях пишут, что Чертово озеро - водоем, в котором часто обнаруживают утонувших.
В пятницу, 16 июля, около 16:25 на дороге Салдус - Кулдига произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей. В ДТП пострадали шесть человек, которые с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
Число жертв наводнения на западе Европы превысило 150 человек, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Более тысячи человек пропали без вести, спасатели пытаются найти выживших.
Всю неделю жители Эстонии пристально следили за исследованием на месте крушения одноименного печально известного парома. Данных, собранных буквально за считаные дни, уже сейчас больше, чем было получено в ходе предыдущих погружений к остову. Поразительными стали два открытия. Во-первых, в разных частях затонувшего парома "Эстония" были обнаружены новые деформации разного размера. Во-вторых, А именно рампа, которая и при создании норвежского документального фильма 2019 года "Эстония" - находка, которая изменит все", и на видео официального погружения 1994 года была закрыта, теперь была найдена полностью оторванной.
В Германии за участие в убийстве примерно 11 378 человек перед судом предстала 96-летняя женщина, которая во время Второй мировой войны была секретарем концентрационного лагеря Штуттгоф. В концентрационном лагере Штуттгоф, созданном нацистами в 1939 году недалеко от того места, где тогда был Данциг (ныне Гданьск, Польша), убили около 65 000 заключенных. Заключенными в концлагере Штуттгоф в свое время были и члены Латвийского движения национального сопротивления, в том числе председатель Центрального совета Латвии Константин Чаксте, погибший в феврале 1945 года во время так называемого "марша смерти", когда нацисты перевели заключенных в концлагерь Лауенбург.
К лету этого года сеть фитнес-клубов People Fitness навсегда закрыла спортзалы во всех странах Балтии. Эстонские клиенты жалуются, что уже два месяца ждут возврата уплаченных за абонементы денег
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 39 новых случаев Covid-19. Скончался один человек с коронавирусом. Умерший входил во возрастную группу от 80 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии упал с 28,9 до 27,8 случая. Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 9832 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%. В больницах в настоящее время находятся 63 пациента с коронавирусом.
"Мои вакцины никому не нужны!". Живущая за рубежом латвийка о трудностях получения сертификата в Латвии. Зане, проживающая в Мексике латвийка, во время пандемии поехала в США сделать прививку от Covid-19. После вакцинации Moderna женщина была рада, что теперь сможет улететь в отпуск в родную Латвию и пользоваться преимуществами вакцинированных, но столкнулась с латвийским законодательством, сообщает передача Bez Tabu.
Большое исследование показало, что коронавирус очень часто приводит к осложнениям на почки, легкие и сердце даже у молодежи; британцы массово сносят антиковидное приложение несмотря на рекордную заражаемость; Россия и Литва оказались в мировых лидерах по избыточной смертности в первый год пандемии. Главное о коронавирусе на сегодня.
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