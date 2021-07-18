Звездные страсти ⟩ Анна Седокова беременна в четвертый раз, а у Павла Прилучного новая возлюбленная

Анна Седокова ждет ребенка от Яниса Тиммы

В Instagram-аккаунте 38-летней певицы появился новый видеоролик, который она сама назвала "Не буди во мне Lamborghini". На видео Седокова появляется в красном платье от своего бренда La Story и босоножках на высоком каблуке. Анна идет по дороге, а потом превращается в спортивный автомобиль.

Внимательные подписчики заметили, что у звезды слегка виден животик. Многие поклонники пришли к выводу, что она снова беременна. В комментариях люди стали делиться своими предположениями:

"Кажется, кто-то пошел за четвертым!", "100 баллов беременна", "Аня-то опять в положении", "Беременная?" - писали фолловеры.

А что думаете вы? Напомним, ранее Анна говорила, что намерена дать информационный повод для СМИ и родить латвийскому баскетболисту Янису Тимме ребенка.

У Павла Прилучного новая пассия

На этой неделе СМИ всколыхнула новость о том, что у актера Павла Прилучного новая возлюбленная. В Сети появилось фото солистки группы Queens Волги Король на яхте, где она обнимается со звездой сериала "Мажор" и кладет ноги ему на коленки.

Издание Teleprogramma.pro отмечает, что на яхте также были сестра-близнец Волги Катя их общие друзья - Михаил и Лиана Турецкие со своими детьми.

Волга призналась журналистам, что они слушали треки Прилучного, записанные к его новому фильму, готовили ужин, играли в "Мафию".

"С Пашей чудесно делать все на свете. Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину", - сказала девушка журналистам.