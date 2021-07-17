Фото ⟩ Число погибших в наводнениях в Германии и Бельгии возросло до 157
Число людей, погибших в результате масштабных наводнений в Германии и Бельгии, выросло в субботу, 17 июля, до 157 человек, сообщают власти стран.
Число людей, погибших в результате масштабных наводнений в Германии и Бельгии, выросло в субботу, 17 июля, до 157 человек, сообщают власти стран.
"По последней информации, в результате стихийного бедствия погибли 90 человек", - заявила полиция в Кобленце, Рейнланд-Пфальц, который больше всего пострадал в результате стихийного бедствия.
Еще 43 человека погибли в земле Северный Рейн-Вестфалия, в результате чего общее число смертей в Германии достигло 133.
В соседней Бельгии погибли 24 человека, утром в субботу сообщил Национальный кризисный центр Бельгии.
Разрушительные наводнения также произошли в Люксембурге и Нидерландах, откуда несколько тысяч человек были эвакуированы в Маастрихт.
Галерея: Разрушительные наводнения в Германии и Бельгии
Окончательное число жертв в Германии может оказаться еще выше, поскольку многие люди в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце по-прежнему считаются пропавшими без вести.
В субботу наводнения в большинстве пострадавших от стихийных бедствий регионов начали отступать, но официальные лица опасаются, что в автомобилях и грузовиках, смытых наводнением, найдут другие тела погибших.