Фото ⟩ В Бельгии в трагическом ДТП погибли двое латвийцев. Виновные скрылись

Виновные в аварии скрылись с места происшествия.

По сообщению бельгийского новостного портала HLN, движение транспорта на автомагистрали E17 возле города Харелбек по направлению к Франции было заблокировано перевернувшимся грузовиком. В результате ДТП погибли два человека - 51-летний латвийский водитель грузовика и его 42-летний напарник.

🇧🇪 Divi Latvijas kravas mašīnas vadītāji gājuši bojā 10. jūlijā #Harelbeke #Beļģija, kad vieglās automašīnas vadītājs bija atstājis savu braucamo ceļa vidū dēļ pazaudēta riteņa. https://t.co/MHmUycPmAl

📸 @HLN_BE pic.twitter.com/k9PFDakzc7 — BreakingLV (@breakinglv) July 17, 2021

Как сообщает HLN, авария произошла в ночь с пятницы на субботу, 10 июля, около 15:30. Причиной происшествия стал брошенный на дороге автомобиль Peugeot, у которого отсутствовало одно колесо. Свидетели видели, как из автомобиля Peugeot с французскими номерными знаками вышли два человека с бутылками напитков и убежали прочь.

Вскоре после этого, не зная о брошенном на дороге автомобиле, в нее врезался грузовик, после чего перевернулся. Товар, который перевозил грузовик, покрыл шоссе.

HLN сообщил, что автомагистраль до города Кортрейк на несколько часов была закрыта для транспорта, а все движение во Францию было направлено на Дерлик. Движение возобновилось только в субботу около полудня.