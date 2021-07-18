Вс, 18.07.2021
Матис спас жизнь мне, моей жене и моему ещё нерождённому сыну. Если бы эта ракета не попала в него, она бы точно поразила еще 50 человек. Он умер как герой. Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист
Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

Фото ⟩ В Бельгии в трагическом ДТП погибли двое латвийцев. Виновные скрылись

ФОТО: Breaking LV/Twitter.com

Примерно неделю назад в Бельгии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего погибли два жителя Латвии, подтвердил LЕТА пресс-секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис.

Виновные в аварии скрылись с места происшествия.

По сообщению бельгийского новостного портала HLN, движение транспорта на автомагистрали E17 возле города Харелбек по направлению к Франции было заблокировано перевернувшимся грузовиком. В результате ДТП погибли два человека - 51-летний латвийский водитель грузовика и его 42-летний напарник.

Как сообщает HLN, авария произошла в ночь с пятницы на субботу, 10 июля, около 15:30. Причиной происшествия стал брошенный на дороге автомобиль Peugeot, у которого отсутствовало одно колесо. Свидетели видели, как из автомобиля Peugeot с французскими номерными знаками вышли два человека с бутылками напитков и убежали прочь.

Вскоре после этого, не зная о брошенном на дороге автомобиле, в нее врезался грузовик, после чего перевернулся. Товар, который перевозил грузовик, покрыл шоссе.

HLN сообщил, что автомагистраль до города Кортрейк на несколько часов была закрыта для транспорта, а все движение во Францию было направлено на Дерлик. Движение возобновилось только в субботу около полудня.

Как пояснил Бекерис, в этой и подобных ситуациях вопросами перевозки тел скончавшихся занимаются страховые компании. В посольство Латвии за помощью в связи с этим происшествием пока никто не обращался.


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