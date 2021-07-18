Фото ⟩ Забвение, реанимация и погоня за рекордом: россиянка Анастасия Близнюк едет на свою третью Олимпиаду

Они были самонадеянны, думали, что звание олимпийских чемпионок даёт им возможность тренироваться в два раза меньше. Некоторым пришлось распрощаться со спортом в 18", - говорила Винер СМИ.

Близнюк пропала с радаров, и многие решили, что она тоже завершила карьеру, но оказалось, что всё не так. Девушка просто взяла паузу, во время которой успела потренировать сборную Бразилии, готовившуюся к домашней Олимпиаде. После этого

Анастасия вернулась в Россию, где вскоре попала в реанимацию из-за проблем с почками.

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что Близнюк пришлось отправлять на лечение в Германию. Там ей смогли помочь и избавили от необходимости жить на диализе до конца жизни. Казалось, что после этого путь обратно в спорт для девушки закрыт, но всё вышло по-другому. Близнюк вернулась в родную сферу, начав с работы тренером второго состава в Новогорске, а затем неожиданно начала тренироваться сама.

Было сложно, но девушка задалась целью доказать себе, что всё ещё может успешно заниматься любимым делом. За шесть месяцев до Рио-2016 Близнюк вернулась в основу, а о предстоящей поездке на Олимпиаду узнала вообще лишь за неделю. Что случилось потом - уже история. Российская команда вновь завоевала чемпионский титул, хоть и проиграла испанкам квалификацию.

Видео: Победа российской команды на Олимпиаде в Рио

После Игр на какой-то момент Близнюк опять пропала из виду, а вновь дала о себе знать лишь в прошлом сезоне. Многие не понимают, зачем всё это девушке в таком возрасте, но только не сама Настя.

"Винер говорила много раз, что возраст в этом спорте не имеет значения. Смотрите,

у нас в сборной есть и Лала Крамаренко, которая в пятнадцать лет выступает со взрослыми, и Настя Максимова, которой уже двадцать восемь. И все с одинаковым упорством борются за место в команде.

Но повторюсь: такое чувство, что с каждым годом мне становится всё легче и легче, я будто молодею", - рассказывала Близнюк в 2020-м.