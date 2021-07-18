Вс, 18.07.2021
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Фото ⟩ Забвение, реанимация и погоня за рекордом: россиянка Анастасия Близнюк едет на свою третью Олимпиаду

Бытует мнение, будто бы карьера гимнасток по определению не может быть долгой, и многие спортсменки действительно завязывали со спортом после одного олимпийского цикла. Однако последние события не оставили от этого стереотипа буквально камня на камне, пишет Sport24.ru.

Что случилось? На Игры в Токио поедет 27-летняя Анастасия Близнюк - российская гимнастка, блиставшая ещё на Олимпиадах в Лондоне и Рио. Сейчас она претендует на звание самой титулованной гимнастки в истории - трёх золотых медалей не было пока ещё ни у кого. Справедливости ради, впрочем, стоит сказать, что победа на Олимпиаде для Бизнюк остаётся скорее символичной, ведь она уже одержала важнейшую из побед в своей жизни.

Олимпиада 2012 года прошла для Анастасии спокойно, и не заметь тренер Ирина Винер её талант, возможно, и не было бы этой медали. Сложности же начались после чемпионата мира - там сборная России сенсационно не стала первой в групповом многоборье, после чего Винер приняла решение всех распустить.

"Эти девочки после чемпионата мира вынуждены были распрощаться со спортом. Они не показали в Киеве того, что должны были показать.

Они были самонадеянны, думали, что звание олимпийских чемпионок даёт им возможность тренироваться в два раза меньше. Некоторым пришлось распрощаться со спортом в 18", - говорила Винер СМИ.

Близнюк пропала с радаров, и многие решили, что она тоже завершила карьеру, но оказалось, что всё не так. Девушка просто взяла паузу, во время которой успела потренировать сборную Бразилии, готовившуюся к домашней Олимпиаде. После этого

Анастасия вернулась в Россию, где вскоре попала в реанимацию из-за проблем с почками.

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что Близнюк пришлось отправлять на лечение в Германию. Там ей смогли помочь и избавили от необходимости жить на диализе до конца жизни. Казалось, что после этого путь обратно в спорт для девушки закрыт, но всё вышло по-другому. Близнюк вернулась в родную сферу, начав с работы тренером второго состава в Новогорске, а затем неожиданно начала тренироваться сама.

Было сложно, но девушка задалась целью доказать себе, что всё ещё может успешно заниматься любимым делом. За шесть месяцев до Рио-2016 Близнюк вернулась в основу, а о предстоящей поездке на Олимпиаду узнала вообще лишь за неделю. Что случилось потом - уже история. Российская команда вновь завоевала чемпионский титул, хоть и проиграла испанкам квалификацию.

Видео: Победа российской команды на Олимпиаде в Рио

После Игр на какой-то момент Близнюк опять пропала из виду, а вновь дала о себе знать лишь в прошлом сезоне. Многие не понимают, зачем всё это девушке в таком возрасте, но только не сама Настя.

"Винер говорила много раз, что возраст в этом спорте не имеет значения. Смотрите,

у нас в сборной есть и Лала Крамаренко, которая в пятнадцать лет выступает со взрослыми, и Настя Максимова, которой уже двадцать восемь. И все с одинаковым упорством борются за место в команде.

Но повторюсь: такое чувство, что с каждым годом мне становится всё легче и легче, я будто молодею", - рассказывала Близнюк в 2020-м.

На вопросы о семье и детях Анастасия спокойно отвечает, что всё успеет. Что касается работы после завершения карьеры спортсменки, Близнюк думает о Госдуме РФ. Однако ей так нравится работа тренера, что она может и бросить эту затею. Пока же чемпионка думает лишь об одном - предстоящем выступлении в Токио, после которого она может проснуться великой.


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