Видео ⟩ На Камчатке появились смерчи и торнадо из комаров

"Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый "замес". Сказать, какой высоты эти столбы были не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили. Мне кажется, в этом году их больше, чем обычно", - рассказал изданию "Камчатка-Информ" местный житель Алексей Пономарев, который заснял комаров на видео.