Видео ⟩ На Камчатке появились смерчи и торнадо из комаров
17 июля поселок Усть-Камчатск на восточном побережье полуострова Камчатка накрыли роящиеся комары, пишет "Медуза".
17 июля поселок Усть-Камчатск на восточном побережье полуострова Камчатка накрыли роящиеся комары, пишет "Медуза".
"Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый "замес". Сказать, какой высоты эти столбы были не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили. Мне кажется, в этом году их больше, чем обычно", - рассказал изданию "Камчатка-Информ" местный житель Алексей Пономарев, который заснял комаров на видео.
Видео: Комары роятся на Камчатке
Местные СМИ отмечают, что обычно насекомые роятся от нескольких часов до недели. Продолжительность этого периода зависит от погоды.
Журналисты отмечают, что такие смерчи из комаров очень пугают туристов, но ничего опасного в них нет. "Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий", - объяснила энтомолог Людмила Лобкова, пишет "Медуза".