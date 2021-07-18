Российские гребцы были сняты с Олимпиады в Токио из-за мельдония
Федерация гребного спорта России сняла свою команду с олимпийских Игр в Токио после того, как у двух гребцов был обнаружен в допинг-пробах мельдоний, пишет "Медуза".
Федерация гребного спорта России сняла свою команду с олимпийских Игр в Токио после того, как у двух гребцов был обнаружен в допинг-пробах мельдоний, пишет "Медуза".
На прошлой неделе спортсменов Никиты Моргачева и Павла Сорина исключили из команды, заподозрив в употреблении допинга.
Вместе с Моргачевым и Сориным на соревнования в парной четвёрке были заявлены Николай Пименов и Артем Косов.
Команда целиком снялась с турнира, предложив занять своё место гребцам из Литвы. Литовская федерация приняла это предложение.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться ещё летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии Covid-19.