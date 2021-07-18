Под Сигулдой продолжается тушение пожара: это может занять еще несколько дней

Он сказал, что лесной пожар был локализован еще вечером в субботу и что продолжаются работы по тушению.
При условии, что в ближайшие дни дождя не будет, нужно будет еще около пяти дней поработать. Как пояснил Яункикис, поскольку слой торфа также пострадал от лесных пожаров, его продолжительное горение продлевает работы по ликвидации пожара.
Яункикис отметил, что в целом площадь возгорания не увеличилась, но информация о ее общих размерах будет уточнена.
LETA уже сообщала, что лесные пожары, вспыхнувшие в окрестностях Сигулды в пятницу, 16 июля, были ограничены, но ликвидация пожара все еще продолжается. В субботу потушили два отдельных пожара. Общая площадь, по примерным оценкам, которые будут уточнены, может составить около двадцати гектаров.