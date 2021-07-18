Главное за 18 июля ⟩ Погибшие в Бельгии латвийцы, закрытое движение на улице Маскавас и долгожданная прохлада

События дня:

Примерно неделю назад в Бельгии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего погибли два жителя Латвии. Виновные в аварии скрылись с места происшествия.

В Риге закрывают движение на улице Маскавас, на улице Лачплеша - ограничивают. Во время строительства второй очереди путепровода в ходе реконструкции туннеля и строительства въездов на Островной мост с сегодняшнего дня, 18 июля, закрыто движение автотранспорта по улице Маскавас.

В субботу, 17 июля, около 10:40 в Балтэзерсе Адажского края автомобиль сбил пешехода. Женщина скончалась на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В воскресенье, 18 июля, днем ​​на пляже в Юго-Западном районе Лиепаи утонула женщина. Трагический случай произошел около 14:30. Медики не смогли спасти женщину.

В воскресенье, 18 июля, на западном побережье Эстонии около залива Матсалу был замечен внушительный столб воды, сообщают очевидцы. По словам метеоролога Тома Брициса, такое природное явление можно будет увидеть в ближайшие дни и на латвийском побережье.

В больнице ФСИН найден мертвым Алексей Рясков, тренер по кикбоксингу, обвиняемый в убийстве Екатерины Сокирской - вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова. В региональном отделении ФСИН сообщили, что криминального состава в происшествии не выявлено - по предварительной версии, Рясков покончил с собой.

"Команды 29 больше нет". Об этом юристы этой правозащитной организации сообщили в "Телеграме". Два дня назад Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". В требовании было сказано, что Генпрокуратура отождествляет "Команду 29" с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включённой в перечень нежелательных организаций

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 33 новых случая Covid-19. Данных о скончавшихся заболевших не поступало. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился с 27,8 до 27,9 случая. Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 7321 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.

В России в последние недели началась настоящая охота за вакциной от Covid-19 "КовиВак". Желающие привиться именно ей обзванивают прививочные пункты и стоят в длинных очередях за ней. Чем отличается эта вакцина от конкурентов и как объясняется ажиотажный спрос на нее?

В Эстонии произошло лобовое столкновение третьей волны коронавируса и волны вечеринок. "В прошлую пятницу я посетила несколько мест в центре Тарту. К сожалению, картина, которую я увидела, была печальной. Дистанцию больше не соблюдают", - говорит руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт.

71-летний российский и советский артист Михаил Боярский, которого на днях госпитализировали с коронавирусом, вышел на связь со своими поклонниками в Instagram. Михаил Сергеевич сообщил, что с ним все хорошо. Артист поблагодарил тех, кто переживал за него, и призвал людей вакцинироваться.

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