Звездные выходные ⟩ Кошкина на работе, Седокова в Майами, а Рита Дакота утопала в цветах

Загадочная Алена Водонаева

Ксения Бородина на прогулке

Романтичная Равшана Куркова

Дана Борисова обнималась со скелетом

Иосиф Пригожин куда-то летит

Татьяна Брухунова фотографировала яблоки

Агата Муцениеце и Ида Галич зажигали

Саша Бортич ловила солнце

Тимати занимался серфингом

Романтика Насти Каменских и Потапа

В глазах Кати Варнавы можно утонуть

Виктория Короткова позирует на отдыхе в теплых краях

Ксения Собчак пьет кофе и наслаждается отпуском

Вспотевший Маркус Рива

Рабочие моменты Яны Кошкиной

Кристина Асмус до сих пор в гипсе

Анна Седокова каталась на спортивном автомобиле

Влад Соколовский сидел за компьютером

Павел Прилучный был на съемках

Сюрприз для Риты Дакоты

Беременная Маша Горбань гуляла по Майами

Ира Смелая делала горячие фото

Андрей Мерзликин в цветущем саду

У Максима Галкина новый образ?

Светлана Лобода показала кадры из последнего клипа

Немного юмора от Сергея Жукова

Семейные будни Юлии Ковальчук

Как вам количество браслетов у Кети Топурии?

Владимир Пресняков и Наталья Подольская провели выходные с семьей

Настя Ивлеева загорала и купалась

Яркая парочка: Илья Прусикин и Соня Таюрская

Немного дыма и огня от Веры Брежневой