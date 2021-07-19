Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

"Планеты и звезды настроены на настоящее и будущее. Они хотят, чтобы мы не фокусировались на проблемах, которые тянут вниз. Это время легкости, добра и мыслей о том, что только предстоит сделать", - добавляют эксперты dailyhoro.ru и дают советы представителям каждого знака Зодиака.

Овен

Овнам ночные светила откроют множество интересных тайн и истин. Настало время для самопознания и познания мира, самоанализа и поиска новых духовных целей. Это великолепный период для обучения, смены места работы, поиска новых друзей. Окружающие будут ждать от Овнов максимальной вовлеченности в общие проблемы, но это не совсем то, что нужно самим представителям данного знака. Им стоит заниматься тем, чего хочет их душа.

Телец

Тельцам предстоит довольно напряженная и динамичная неделя, поэтому им постоянно будет необходима удача, да побольше. Главный совет на этот период - не стоит браться за все сразу. Последовательность и осторожность помогут остаться на плаву, если количество дел будет зашкаливать. В период с 19 по 25 июля можно отправляться в командировки, браться за новые проекты.

Близнецы

Близнецов ожидает продуктивная неделя. Эти люди будут более успешными в плане творчества и интеллектуальной работы. Принятие решений будет происходить значительно быстрее обычного. Звезды и планеты сделают Близнецов более обаятельными, поэтому они смогут заводить новые знакомства, искать любовь. В отношениях с родственниками и второй половинкой желательно избегать публичных ссор - сор из избы выносить не стоит.

Рак

Раки смогут изменить свою жизнь самым кардинальным образом, но для этого придется потрудиться. Как говорится, под лежачий камень вода не течет, поэтому важно действовать и прислушиваться к интуиции.

Неделя прекрасно подходит для совместной работы. Необходимо идти навстречу тем, кто хочет сотрудничать и получать взаимную выгоду.

Многим Ракам придется выйти из зоны комфорта, потому что в противном случае им не удастся стать лучше и добиться поставленных целей.

Лев

Самый благоприятный день этой недели для Львов - 25 июля. Меркурий окажется в противостоянии с Плутоном, поэтому большой успех может ожидать тех представителей знака, которые в воскресный день будут вынуждены работать. В теории это не самый лучший день для бизнеса, деловых встреч и монотонного интеллектуального труда, но это действительно благоприятное время для любых начинаний. В целом неделя будет насыщенной, понадобится много сил для самореализации.

Дева

На этой неделе ночные светила в идеальном положении для того, чтобы Девы смогли ощутить прилив сил и бодрости. Это то самое время, когда нужно действовать и направлять энергию и время на то, что нравится больше всего. Июльские звезды и планеты в целом предрасположены к тому, чтобы дарить Девам новые возможности. Сейчас это будет ощущаться в разы сильнее, особенно на выходных. Астрологи советуют не лениться.

Весы

У Весов самым ярким и благоприятным днем этой недели станет 22 июля. Главная их покровительница, Венера, перейдет в знак Девы и окажется в оппозиции с Юпитером, что очень хорошо скажется на настроении и удаче. Весам в этот день и в несколько последующих удастся воплотить в жизнь свои самые дерзкие мечты.

Важно помнить, что успех рождается внутри нас, а уже потом обретает форму. Не нужно искать во всем скрытый смысл и подводные камни.

Скорпион

Скорпионам очень нужна будет жизненная энергия и умение ее сохранять, не тратя на бесполезные дела. Этим людям не стоит быть в самой гуще событий - лучше находиться в стороне и проявлять осторожность, выбирая окружение и ставя цели, которые придется достигать. Также астрологи рекомендуют людям этого знака не пасовать перед трудными задачами, какими бы невыполнимыми они ни казались.

Стрелец

Это очень важная неделя для Стрельцов. Звезды и планеты помогут им решить множество проблем и задач в самых разных сферах. Астрологи советуют Стрельцам не распространяться о своих желаниях - окружающие могут использовать это против них. Вселенная внесет позитивные коррективы в личную жизнь этих людей. Одинокие Стрельцы смогут познакомиться с кем-то, кто их заинтересует и кого заинтересуют они сами. Неделя будет яркой и богатой на важные события.

Козерог

Ночные светила в очень благоприятном положении для Козерогов. Жизнь этих людей может измениться к лучшему, причем уже в первой половине недели. Астрологи считают, что представители этого знака смогут обрести свежий взгляд на жизнь, изменить свое мышление, поставить новые цели, задачи.

В то время как у большинства людей шансы на успех 50 на 50, у Козерогов они гораздо выше. Вероятность исполнения мечты очень велика.

Нужно лишь продолжать идти к ней.

Водолей

Водолеям астрологи настоятельно советуют остерегаться токсичных людей и манипуляторов. В работе лучше действовать в одиночку, не опираясь на помощь окружающих. В любви нужно быть предельно осторожными и следить за словами и поступками. Не исключено, что некоторые неудачи обернутся триумфом, победой, но не стоит надеяться на удачу. Следует проявлять благоразумие, осторожность и быть добрее к близким.

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