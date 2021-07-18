Столкновение поездов в России: число жертв выросло до четырех человек
В результате столкновения двух грузовых поездов на Дальнем Востоке в России погибли минимум четыре человека, пишет dpa.
В результате столкновения двух грузовых поездов на Дальнем Востоке в России погибли минимум четыре человека, пишет dpa.
По информации властей, трупы погибших в воскресенье были найдены среди обломков столкнувшихся поездов.
Еще один железнодорожник считается пропавшим без вести.
В результате катастрофы, произошедшей в субботу недалеко от Благовещенска у границы с Китаем, еще три человека получили ранения.
Прямое столкновение поездов произошло на путях, ведущих в угольную шахту.
Причины катастрофы пока неизвестны.
Спасательные работы осложняло сильное задымление, возникшее в результате лесных пожаров.