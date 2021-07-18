Столкновение поездов в России: число жертв выросло до четырех человек

По информации властей, трупы погибших в воскресенье были найдены среди обломков столкнувшихся поездов.

Еще один железнодорожник считается пропавшим без вести.

В результате катастрофы, произошедшей в субботу недалеко от Благовещенска у границы с Китаем, еще три человека получили ранения.