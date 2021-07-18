Пн, 19.07.2021
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Лина Кальке, представитель Государственной полиции

Столкновение поездов в России: число жертв выросло до четырех человек

Иллюстративное фото ФОТО: Heiko Kueverling/shutterstock.com

В результате столкновения двух грузовых поездов на Дальнем Востоке в России погибли минимум четыре человека, пишет dpa.

По информации властей, трупы погибших в воскресенье были найдены среди обломков столкнувшихся поездов.

Еще один железнодорожник считается пропавшим без вести.

В результате катастрофы, произошедшей в субботу недалеко от Благовещенска у границы с Китаем, еще три человека получили ранения.

Прямое столкновение поездов произошло на путях, ведущих в угольную шахту.

Причины катастрофы пока неизвестны.

Спасательные работы осложняло сильное задымление, возникшее в результате лесных пожаров.


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