Выявлено 25 новых случаев Covid-19, скончался пациент в возрасте младше 40 лет
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 25 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 25 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончался один человек в возрасте от 30 до 39 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился с 27,9 до 28 случаев.
Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 3316 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,8%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 184 человек. За время пандемии умерли 2543 человека, зараженных коронавирусом.