Выявлено 25 новых случаев Covid-19, скончался пациент в возрасте младше 40 лет

Скончался один человек в возрасте от 30 до 39 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился с 27,9 до 28 случаев.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 3316 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,8%.