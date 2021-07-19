Пн, 19.07.2021
Пандемия еще далеко не закончилась Дидье Уссен, председатель комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации Covid-19
Дидье Уссен, председатель комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации Covid-19

Выявлено 25 новых случаев Covid-19, скончался пациент в возрасте младше 40 лет

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 25 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Скончался один человек в возрасте от 30 до 39 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился с 27,9 до 28 случаев.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 3316 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,8%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 184 человек. За время пандемии умерли 2543 человека, зараженных коронавирусом.


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