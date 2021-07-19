Темп вакцинации на прошлой неделе - один из самых низких с марта

В период с 12 по 18 июля в Латвии было привито 32 020 человек, что является одним из самых низких показателей с марта этого года. В летний период этот показатель был ниже только в ту неделю, когда отмечалось Лиго - тогда привились 31 489 человек.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получили 33,73% населения Латвии, а 33,84% завершили процесс вакцинации.

Пока что самый высокий уровень вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем прививалось около 16 600 человек в день. С 10 мая в Латвии каждую неделю в течение четырех недель подряд прививалось более 100 000 человек, но с начала лета эти показатели падают.

На прошлой неделе первую прививку от коронавируса сделали 12 6060 человек, а 8397 человек получили вторую дозу вакцины. Еще 11 017 человек привились вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза.

В результате на прошлой неделе в среднем прививалось по 4575 человек в день.