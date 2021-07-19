Фото ⟩ Лионель Месси побил рекорд по лайкам в Instagram и обошёл Роналду

Оказалось, что по количеству лайков Месси обошёл Криштиану Роналду (рекордной была публикация 2020 года о смерти Диего Марадоны - 19,8 миллиона лайков).

Между прочим Роналду - самый популярный пользователь соцсети Instagram. У спортсмена 315 миллионов подписчиков. У Лионеля Месси - только 233 миллиона.

"Сегодня я попрощался с другом, а мир попрощался с вечным гением. Один из лучших футболистов в истории. Непревзойдённый волшебник. Он ушёл так рано и оставил после себя безграничное наследие и пустоту, которую никогда нельзя будет заполнить. Покойся с миром, ас. Мы никогда тебя не забудем", - написал тогда Роналду.

34-летний Месси сфотографировался в раздевалке с трофеем и подписал снимок словами: "Какое прекрасное безумие! Это невероятно! Спасибо, боже! Мы чемпионы!".

Британский таблоид Daily Mirror назвал фотографию Месси самой популярной записью спортсмена в истории Instagram.

Напомним, в ночь на воскресенье, 11 июля, состоялся финальный матч Кубка Америки, в котором сборная Аргентины обыграла Бразилию.

Матч проходил в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана - Марио Филью" и завершился победой аргентинцев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.