Почти по всей Латвии сохраняется высокая пожароопасность
В связи с высоким риском возникновения пожаров почти по всей Латвии сохраняется оранжевое предупреждение, агентству LETA сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В связи с высоким риском возникновения пожаров почти по всей Латвии сохраняется оранжевое предупреждение, агентству LETA сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
С сегодняшнего дня и до 23 июля во многих местах в центральных и восточных регионах Латвии риск пожара остается высоким, а в некоторых местах на севере Видземе - очень высоким.
Это предупреждение означает, что население должно проявлять бдительность и быть готовым к тому, что в окружающих лесах и кустарниках существует очень высокий риск возникновения пожара. Нельзя разжигать огонь и бросать на землю окурки. Кроме того, необходимо немедленно реагировать на любой пожар, сообщая об этом в службу спасения.
Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб, который угрожает здоровью и жизни людей, связи или общественному транспорту, следует позвонить по единому номеру службы экстренной помощи 112.