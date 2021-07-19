Почти по всей Латвии сохраняется высокая пожароопасность

С сегодняшнего дня и до 23 июля во многих местах в центральных и восточных регионах Латвии риск пожара остается высоким, а в некоторых местах на севере Видземе - очень высоким.

Это предупреждение означает, что население должно проявлять бдительность и быть готовым к тому, что в окружающих лесах и кустарниках существует очень высокий риск возникновения пожара. Нельзя разжигать огонь и бросать на землю окурки. Кроме того, необходимо немедленно реагировать на любой пожар, сообщая об этом в службу спасения.