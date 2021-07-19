Ксения Бородина о разводе: "Чтобы перед соседями не было стыдно"

"Прощайте все, терпите, сохраняйте, чтобы перед соседями не было стыдно. Чтобы дети потом выросли, а вы им сказали: "Я ради вас с отцом жила!" Нравится - живите так. Я не хочу!" - цитирует Ксению издание.

Ведущая также заговорила об изменах:

"Никогда я этих вещей не пойму. Все время говорят, что нужно винить мужика. С ними-то все понятно, но девушки почему себя в мусор превращают? Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке… И в ответ изменять точно не надо. Не хотите терпеть? Уходите!" - отметила она.

Ранее Бородина подчеркнула, что не планирует выносить свои переживания и проблемы на публику, поделиться ими она может и с близкими людьми.

"Поверьте, у меня все хорошо. Может быть, вы привыкли к тому, что если какие-то перемены в жизни у публичных людей случаются, то начинаются мудовые рыдания в сторис, алкоголизм, сопли, слезы и все остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю. Мне правда не нужна сейчас жалость, я, наоборот, хочу каким-то позитивом и бодрячком от вас зарядиться и вас зарядить… Давайте все эти вещи видеть по-другому: с позитивом, с хорошей энергией и с тем моментом, что по-разному в жизни случается, надо просто это принимать", - сказала она.