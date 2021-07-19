Фото ⟩ На Кипре противники вакцинации напали на редакцию телеканала

После акции протеста против вакцинационных сертификатов и "принудительной вакцинации", которая в воскресенье прошла у дворца президента Кипра и в которой приняли участие около 5000 человек, порядка 2500 протестующих направились в редакцию Sigma TV, сообщила полиция.

Толпа начала разбивать и поджигать припаркованные у редакции автомобили и бить в здании стекла. Участникам беспорядков удалось вломиться в фойе на первом этаже, где они стали ломать мебель.

ФОТО: Etienne TORBEY / AFP

После вмешательства полиции беспорядки прекратились, при этом информации о задержанных нет.

Никто из сотрудников редакции в результате нападения не пострадал.

Президент Кипра сообщил, что насильственные протесты - нападение на демократию, и что правительство "не подчинится угрозам и давлению".

Президент добавил, что власти будут действовать по отношению к зачинщикам беспорядков со всей строгостью.

Телеканал Sigma TV безжалостно выступает против противников вакцинации и уже подвергался нападениям во время протестов против карантинных мероприятий.

Галерея: Нападение на телеканал на Кипре

На Кипре на этой неделе были введены вакцинационные сертификаты, с которыми в супермаркеты, рестораны и другие общественные места могут попасть лишь вакцинированные лица.

В то же время вакцинация стала доступна подросткам, достигшим возраста минимум 16 лет.