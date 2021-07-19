Пн, 19.07.2021
Мотоцикл и девушка - это как минимум красиво Влада Кукеле, байкерша из Латвии
Влада Кукеле, байкерша из Латвии
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Россия успешно испытала "Циркон" - новую сверхзвуковую крылатую ракету

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Россия успешно провела испытание сверхзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Выпущенная в Белом море с корабля "Адмирал Горшков" ракета поразила цель на суше на берегу Баренцева моря, находившуюся на расстоянии более 350 километров.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что сверхзвуковые крылатые ракеты - оружие нового поколения, которое может достичь почти любой точки на планете и способно избежать американскую систему противоракетной обороны.


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