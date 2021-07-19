Россия успешно испытала "Циркон" - новую сверхзвуковую крылатую ракету
Россия успешно провела испытание сверхзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Россия успешно провела испытание сверхзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Выпущенная в Белом море с корабля "Адмирал Горшков" ракета поразила цель на суше на берегу Баренцева моря, находившуюся на расстоянии более 350 километров.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что сверхзвуковые крылатые ракеты - оружие нового поколения, которое может достичь почти любой точки на планете и способно избежать американскую систему противоракетной обороны.