Россия успешно испытала "Циркон" - новую сверхзвуковую крылатую ракету

Выпущенная в Белом море с корабля "Адмирал Горшков" ракета поразила цель на суше на берегу Баренцева моря, находившуюся на расстоянии более 350 километров.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что сверхзвуковые крылатые ракеты - оружие нового поколения, которое может достичь почти любой точки на планете и способно избежать американскую систему противоракетной обороны.