Алексей Березуцкий назначен главным тренером ЦСКА

"Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки "исполняющий обязанности", - цитирует сообщение клуба "Интерфакс".

Детали контракта не разглашаются.

Напомним, Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе этого года, а в июне после ухода с должности Ивицы Олича он был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Алексей Березуцкий, которому сейчас 39 лет, завершил карьеру игрока в 2018 году, после чего вошёл в тренерский штаб голландского "Витесса".

Примечательно, что в тренерском штабе ЦСКА работал и брат Алексея Березуцкого Василий, однако в апреле этого года он ушёл в "Краснодар".