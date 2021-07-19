Алексей Березуцкий назначен главным тренером ЦСКА
Новым тренером футбольного клуба ЦСКА утверждён Алексей Березуцкий, сообщает сайт клуба.
Новым тренером футбольного клуба ЦСКА утверждён Алексей Березуцкий, сообщает сайт клуба.
"Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки "исполняющий обязанности", - цитирует сообщение клуба "Интерфакс".
Детали контракта не разглашаются.
Напомним, Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе этого года, а в июне после ухода с должности Ивицы Олича он был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
Алексей Березуцкий, которому сейчас 39 лет, завершил карьеру игрока в 2018 году, после чего вошёл в тренерский штаб голландского "Витесса".
Примечательно, что в тренерском штабе ЦСКА работал и брат Алексея Березуцкого Василий, однако в апреле этого года он ушёл в "Краснодар".
В понедельник ЦСКА на домашней арене сыграет с новичком премьер-лиги - "Нижним Новгородом".