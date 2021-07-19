Пн, 19.07.2021
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Лина Кальке, представитель Государственной полиции

Алексей Березуцкий назначен главным тренером ЦСКА

Алексей Березуцкий в составе ЦСКА (справа) ФОТО: STRINGER/TURKEY/REUTERS

Новым тренером футбольного клуба ЦСКА утверждён Алексей Березуцкий, сообщает сайт клуба.

"Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки "исполняющий обязанности", - цитирует сообщение клуба "Интерфакс".

Детали контракта не разглашаются.

Напомним, Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе этого года, а в июне после ухода с должности Ивицы Олича он был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Алексей Березуцкий, которому сейчас 39 лет, завершил карьеру игрока в 2018 году, после чего вошёл в тренерский штаб голландского "Витесса".

Примечательно, что в тренерском штабе ЦСКА работал и брат Алексея Березуцкого Василий, однако в апреле этого года он ушёл в "Краснодар".

В понедельник ЦСКА на домашней арене сыграет с новичком премьер-лиги - "Нижним Новгородом".


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