На территории ЛУ абитуриентов будут прививать от Covid-19 без предварительной записи

Как сообщила агентству LETA представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева, возможность получить прививку обеспечена на территории Академического центра Латвийского университета на улице Елгавас, 1, и Елгавас, 3. Привиться от коронавируса можно с 9 до 17 часов.

Как агентству LETA сообщили в ЛУ, будущих студентов вуз призывает прививаться под лозунгом "Учеба без перерывов", подчеркивая, что вакцинация является еще одним шагом к обучению на месте, так как привитые студенты смогут не соблюдать самоизоляцию, если заболеет кто-то из сокурсников или преподавателей. Студенты смогут не пропускать лекции, а у преподавателей не возникнет сложностей с обеспечением непрерывности учебного процесса.

Прививать будущих студентов будут вакциной Pfizer.

С каждым абитуриентом, который сделает прививку, свяжутся индивидуально и согласуют ближайшее и наиболее удобное место и время для получения второй дозы вакцины.