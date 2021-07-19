Пн, 19.07.2021
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Гунта Лайзане, главврач Отделения инфектологии Детской больницы

На территории ЛУ абитуриентов будут прививать от Covid-19 без предварительной записи
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Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Абитуриенты, получившие место для учебы в Латвийском университете (ЛУ), которые приедут в университет, чтобы заключить договоры, сегодня и в среду, 21 июля, могут привиться от Covid-19 на территории ЛУ.

Как сообщила агентству LETA представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева, возможность получить прививку обеспечена на территории Академического центра Латвийского университета на улице Елгавас, 1, и Елгавас, 3. Привиться от коронавируса можно с 9 до 17 часов.

Как агентству LETA сообщили в ЛУ, будущих студентов вуз призывает прививаться под лозунгом "Учеба без перерывов", подчеркивая, что вакцинация является еще одним шагом к обучению на месте, так как привитые студенты смогут не соблюдать самоизоляцию, если заболеет кто-то из сокурсников или преподавателей. Студенты смогут не пропускать лекции, а у преподавателей не возникнет сложностей с обеспечением непрерывности учебного процесса.

Прививать будущих студентов будут вакциной Pfizer.

С каждым абитуриентом, который сделает прививку, свяжутся индивидуально и согласуют ближайшее и наиболее удобное место и время для получения второй дозы вакцины.

Будущие студенты, пришедшие на вакцинацию, должны иметь при себе удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карту), а также паспорт вакцинации (если он есть). Кроме того, желательно приходить на вакцинацию в одежде, позволяющей легко оголить плечо. Вакцинация абитуриентов проводится без предварительной записи.


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