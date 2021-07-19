Спортсмены пожаловались на "антисекс"-кровати в Олимпийской деревне в Токио

Кровати, созданные из картона, изготовила компания Airweave, об этом сообщает издание Explica. Их сделали специально такого размера, чтобы на них мог поместиться только один человек.

Основная цель создания таких кроватей - предотвращение распространения коронавируса через сексуальные отношения между спортсменами.

"Кровати в Олимпийской деревне Токио сделаны буквально из картона. Их цель - предотвратить близость между спортсменами. Кровати могут выдержать вес только одного человека, чтобы избежать неспортивных ситуаций. Конечно, у бегунов на длинные дистанции таких проблем не будет, мы там и вчетвером поместимся", - написал серебряный призер Олимпиады 2016 года в беге на 5000 м Пол Челимо.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021

Однако, по официальным данным, кровати прочнее, чем заявляет кенийский бегун из США. Согласно документам, кровать выдерживает около 200 кг. Ходят слухи, что кровать может рухнуть, если вы любите слишком активный отдых. Как сообщает AFP, некоторые спортсмены уже пожаловались на это организаторам.