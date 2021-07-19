В Лиепае закрыт центр массовой вакцинации в Олимпийском центре

Таким образом, местные жители могут сделать прививку от Covid-19 в медицинских учреждениях и торговом центре XL sala на улице Клайпедас, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью и маркетинга Лиепайской городской администрации.

Вакцинация от Covid-19 на этой неделе доступна в торговом центре XL sala с 14:00 до 17:30 19, 20, 21 и 23 июля. 24 июля сделать прививку можно с 10 до 15 часов.

Подать заявку на вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а также прийти в указанные часы работы без предварительной записи.

Вакцинацию можно также сделать в Лиепайском медицинском центре на улице Бривибас, в L. Atiķes doktorāts на улице Пляву, 6, и в Jaunliepājas primārās veselības centrs на улице Алдару.