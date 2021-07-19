Известно, в каком городе Латвии будет самый низкий регулируемый тариф на теплоэнергию в стране

Как указали в комиссии, тариф на теплоэнергию снизился из-за понижения тарифов на производство теплоэнергии, которые, в свою очередь, снизились из-за повышения цены на электроэнергию, продаваемую в рамках обязательных закупок. Это позволяет предприятию SIA Rēzeknes siltumtīkli производить теплоэнергию с меньшими затратами.

В 2020 году регулирующий орган предоставил Rēzekne siltumtīkli разрешение устанавливать собственные тарифы на теплоэнергию в случае изменения цены на закупаемую теплоэнергию, топливо или продаваемую электроэнергию. Если цена закупаемой теплоэнергии или топлива в будущем будет ниже, чем цена, включенная в тариф, а цена на электроэнергию - выше, предприятие должно установить более низкий тариф.

1 июля предприятие Rēzeknes siltumtīkli представило регулятору собственный расчет тарифов на теплоэнергию, и Комиссия по регулированию общественных услуг признала их обоснованными.