Известно, в каком городе Латвии будет самый низкий регулируемый тариф на теплоэнергию в стране

Как указали в комиссии, тариф на теплоэнергию снизился из-за понижения тарифов на производство теплоэнергии, которые, в свою очередь, снизились из-за повышения цены на электроэнергию, продаваемую в рамках обязательных закупок. Это позволяет предприятию SIA Rēzeknes siltumtīkli производить теплоэнергию с меньшими затратами.
В 2020 году регулирующий орган предоставил Rēzekne siltumtīkli разрешение устанавливать собственные тарифы на теплоэнергию в случае изменения цены на закупаемую теплоэнергию, топливо или продаваемую электроэнергию. Если цена закупаемой теплоэнергии или топлива в будущем будет ниже, чем цена, включенная в тариф, а цена на электроэнергию - выше, предприятие должно установить более низкий тариф.
1 июля предприятие Rēzeknes siltumtīkli представило регулятору собственный расчет тарифов на теплоэнергию, и Комиссия по регулированию общественных услуг признала их обоснованными.
По данным Firmas.lv, предприятие Rēzeknes siltumtīkli в 2020 году работало с оборотом 8,576 млн евро, а прибыль составила 33 772 евро. Компания зарегистрирована в 1994 году, ее уставный капитал составляет 5,451 млн евро. Предприятие принадлежит Резекненскому самоуправлению.