Пн, 19.07.2021
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Гунта Лайзане, главврач Отделения инфектологии Детской больницы

Известно, в каком городе Латвии будет самый низкий регулируемый тариф на теплоэнергию в стране

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С 1 августа в Резекне за тепловую энергию надо будет платить 30,07 евро за мегаватт-час (МВтч) без налога на добавленную стоимость (PVN), что на 26% меньше, чем сейчас. Это самый низкий регулируемый тариф на теплоэнергию в стране, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг.

Как указали в комиссии, тариф на теплоэнергию снизился из-за понижения тарифов на производство теплоэнергии, которые, в свою очередь, снизились из-за повышения цены на электроэнергию, продаваемую в рамках обязательных закупок. Это позволяет предприятию SIA Rēzeknes siltumtīkli производить теплоэнергию с меньшими затратами.

В 2020 году регулирующий орган предоставил Rēzekne siltumtīkli разрешение устанавливать собственные тарифы на теплоэнергию в случае изменения цены на закупаемую теплоэнергию, топливо или продаваемую электроэнергию. Если цена закупаемой теплоэнергии или топлива в будущем будет ниже, чем цена, включенная в тариф, а цена на электроэнергию - выше, предприятие должно установить более низкий тариф.

1 июля предприятие Rēzeknes siltumtīkli представило регулятору собственный расчет тарифов на теплоэнергию, и Комиссия по регулированию общественных услуг признала их обоснованными.

По данным Firmas.lv, предприятие Rēzeknes siltumtīkli в 2020 году работало с оборотом 8,576 млн евро, а прибыль составила 33 772 евро. Компания зарегистрирована в 1994 году, ее уставный капитал составляет 5,451 млн евро. Предприятие принадлежит Резекненскому самоуправлению.


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